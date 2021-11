Israel vai vacinar crianças a partir de 5 anos contra covid

Israel aprovou a vacina da BioNTech e da Pfizer contra a covid-19 para crianças de cinco anos ou mais. Isto significa que todas as crianças entre cinco e 12 anos poderão ser vacinadas em breve, explicou o Ministério da Saúde de Israel neste domingo (14/11).

Até agora, estavam sendo vacinados apenas maiores de 12 anos no país, mas um painel de especialistas recomendou ao ministério que baixasse o limite de idade.

"A maioria dos especialistas acredita que os benefícios da vacinação de crianças superem os riscos", informou o Ministério da Saúde israelense, que planeja anunciar nos próximos dias a data exata de início da campanha de vacinação para crianças de cinco a 12 anos.

Segundo a agência de notícias Efe, o país aguarda a chegada de doses da Pfizer e deve iniciar a inoculação das crianças nessa faixa etária na semana que vem.

As doses a serem administradas às crianças têm tamanho reduzido, contendo apenas um terço da quantidade das injeções dos adultos.

A aprovação israelense vem pouco depois de a Administração de Alimentos e Drogas (FDA), agência reguladora dos EUA, também ter autorizado a imunização de crianças entre cinco e 11 anos de idade.

Terceira dose contra quarta onda

Desde o final do ano passado, Israel vem realizando um rápido processo de vacinação, inoculando uma grande parte de sua população de 9,3 milhões de habitantes com duas doses em apenas alguns meses.

O país levantou a maior parte das medidas sanitárias no verão europeu, mas após uma quarta onda de infecções atribuídas à variante delta, o país foi o primeiro no mundo a começar a inocular a população em geral com uma terceira dose do imunizante da Pfizer.

Essa campanha também avançou rapidamente, e mais de 4 milhões de pessoas já foram vacinadas com três injeções, um processo que, segundo autoridades sanitárias israelenses, ajudou a conter a quarta onda.

Após mais de 10 mil novas infecções por dia serem detectadas no país no final de agosto e início de setembro, o número de casos voltou a diminuir no decorrer da campanha para uma terceira vacinação. No domingo, as autoridades israelenses relataram apenas 220 novas infecções em 24 horas.

