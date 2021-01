Israel suspende todos os voos internacionais de passageiros

Israel vai proibir voos de passageiros de dentro e para fora do país a partir da noite de segunda-feira (25/01). A medida deve vigorar por uma semana, com o objetivo de impedir a disseminação de novas variantes do coronavírus.

"Além de raras exceções, estamos fechando o céu hermeticamente para evitar a entrada de variantes do vírus e também para garantir um progresso rápido de nossa campanha de vacinação", afirmou o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

As fronteiras do país já haviam sido em grande parte fechadas para estrangeiros durante a pandemia, com permissão de entrada apenas para portadores de passaporte israelense.

Também neste domingo, Israel expandiu sua campanha de vacinação para incluir determinados grupos de jovens. As vacinas foram inicialmente limitadas a idosos e outras categorias de alto risco, mas agora estão disponíveis para qualquer pessoa com mais de 40 anos ou jovens entre 16 e 18 anos - com permissão dos pais.

A inclusão de adolescentes tem como objetivo "permitir seu retorno (à escola) e a realização ordenada de exames", disse um porta-voz do Ministério da Educação. Mas o ministro da Educação, Yoav Galant, disse que ainda é muito cedo para saber se as escolas serão reabertas no próximo mês.

Israel tem a taxa de distribuição de vacinas mais rápida do mundo. Com as importações regulares de vacinas da Pfizer, administrou pelo menos uma dose a mais de 25% de sua população de 9 milhões desde 19 de dezembro, aponta o Ministério da Saúde.

O país está sob um terceiro lockdown nacional desde 27 de dezembro, que o governo planeja suspender no final de janeiro.

JPS/rt/ots