Israel retoma uso de máscaras em locais fechados

O governo de Israel anunciou nesta sexta-feira (25/06) que voltou a ser obrigatório o uso de máscaras em locais fechados após um aumento do número de casos de pessoas contaminadas com o novo coronavírus, mesmo com metade da população completamente vacinada.

As autoridades acrescentaram que recomendam o uso também em locais abertos quando houver aglomeração de pessoas.

A regra não vale para a própria residência, para crianças com menos de 7 anos, para pessoas com deficiência e para praticantes de esportes em locais fechados.

Com a campanha de vacinação mais rápida do mundo, o país havia praticamente voltado à normalidade. Mas, desde segunda-feira, as autoridades têm registrado diariamente mais de cem casos, com um pico de 227 infecções na quinta-feira, com a chegada da variante delta.

Israel anunciou também esta semana que vai adiar a decisão sobre a reabertura do território aos turistas por causa das variante delta.

Epidemia em Israel

Mais de 5 milhões de israelenses já foram vacinados com duas doses, numa população total de 9,3 milhões de pessoas.

Israel foi o primeiro país do mundo a derrubar a obrigatoriedade das máscaras ao ar livre, em meados de abril e, desde 15 de junho, uso delas também não era necessário em ambientes fechados, com algumas exceções, como asilos e aviões.

Em janeiro, antes da campanha de vacinação, o pais chegou a registrar mais de 10 mil casos diários.

No total, morreram 6.428 pessoas por covid-19 e foram registrados 840 mil contágios com o novo coronavírus desde o início da epidemia em Israel.

as (Lusa, DPA)