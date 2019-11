Israel expulsa diretor da HRW

Israel expulsou nesta segunda-feira (25/11) o diretor da ONG Human Rights Watch (HRW) em Israel e territórios palestinos, o cidadão americano Omar Shakir. Ele foi acusado pelo governo israelense de apoiar uma campanha de boicote internacional contra o país e foi o primeiro expulso devido a esse tipo de acusação.

A HRW e Shakir negaram as acusações e asseguraram que não planejaram qualquer boicote a Israel. A expulsão ocorre após uma batalha judicial. Há três semanas, a Suprema Corte de Israel ratificou a decisão do governo israelense, que revogou em 2018 a permissão de residência e de trabalho de Shakir no país.

Uma lei israelense que passou a valer em 2017 impede a entrada no país e prevê a deportação daqueles que apoiem publicamente o movimento Boicote, Desinvestimento e Sanções, conhecido pela sigla BDS, uma ação internacional para pressionar Israel a acabar com a ocupação da Cisjordânia, entre outras pautas.

Em agosto, Israel já havia usado a lei para bloquear a entrada no país de duas congressistas americanas, Ilhan Omar e Rashida Tlaib, que planejavam visitar territórios palestinos. Mas, no caso de Shakir, essa foi a primeira vez em que a lei é usada para deportar alguém.

"Hoje culmina um esforço de dois anos e meio para me deportar pela minha defesa dos direitos humanos, um esforço para amordaçar a Human Rights Watch", afirmou Shakir no aeroporto. "Um dia me receberão aqui, espero que seja um dia melhor, um dia no qual israelenses e palestinos tenham seus direitos humanos respeitados", acrescentou.

Em comunicado, o diretor-executivo da HRW, Kenneth Roth, disse que, ao impedir o trabalho da HRW, Israel se junta a países como Venezuela, Irã e Egito, que também bloquearam o acesso de funcionários da ONG. "Não me lembro de outra democracia que tenha bloqueado o acesso a um investigador da Human Rights Watch", lamentou Roth.

De acordo com Roth, Shakir continuará seu trabalho na vizinha Jordânia e contará com uma rede de pesquisadores em Israel, Cisjordânia e Faixa da Gaza, que farão as pesquisas de campo.

No comunicado da organização de defesa dos direitos humanos com sede em Nova Iorque, Roth apelou a uma maior atenção da comunidade internacional para a questão, considerando que "um governo que expulsa um dos principais investigadores de direitos humanos provavelmente não interromperá a sua opressão sistemática dos palestinos sob ocupação".

A União Europeia se posicionou contra a decisão e a ONU alertou em maio para a "redução do espaço de ação dos defensores dos direitos humanos" em Israel. As Nações Unidas consideram os assentamentos construídos por Israel em territórios palestinos ocupados em 1967 ilegais.

O movimento BDS apela ao boicote econômico, cultural ou científico de Israel para pressionar o país a terminar a ocupação e a colonização dos territórios palestinos ocupados. Israel acusa o BDS de antissemitismo.

CN/lusa/rtr/afp

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| App | Instagram | Newsletter