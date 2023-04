Israel completa 75 anos com uma história tumultuada

A comemoração pela fundação do Estado de Israel começa tradicionalmente com o acendimento de 12 tochas no Monte Herzl, em Jerusalém. Neste ano de 2023, as celebrações são ofuscadas pelos protestos de centenas de milhares de israelenses contra os planos de seu governo de reformar o Judiciário. Esta é uma das maiores crises no país, cuja história constantemente foi marcada por crises.

Em essência, Israel já nasceu em crise. Quando David Ben-Gurion proclamou o Estado de Israel em 14 de maio de 1948 (segundo o calendário judaico a data cai neste 25 de abril), os habitantes judeus da Terra Santa já estavam há meses em guerra civil com seus vizinhos árabes-palestinos.

Para os judeus, a proclamação de um Estado próprio foi como uma salvação. "1948 está muito ligado ao ano de 1945. Assim, por um lado, temos o fim dos judaísmo na Europa, que é claramente marcado por 1945, e três anos depois a fundação do Estado de Israel, que é, por assim dizer, a redenção desta aniquilação", disse o sociólogo israelense Natan Sznaider à DW. "Isso foi como uma ressurreição". Isto é, eu acho, uma narrativa que não é apenas oficial, mas compartilhada pela maioria dos israelenses − portanto, a fundação do Estado como um ato quase teológico de libertação".

Apenas três anos antes da fundação do Estado de Israel, o assassinato em massa sem precedentes dos judeus europeus terminou com a Shoah. Seis milhões foram baleados, assassinados ou morreram nos campos de concentração alemães. Mas o crime inimaginável possivelmente também abriu uma janela histórica de oportunidade única.

Em 1947, as Nações Unidas, incluindo a União Soviética, recomendaram um plano de divisão para a Palestina, até então ainda sob mandato britânico. Este plano previa o estabelecimento de um Estado judeu e de um Estado árabe. O lado árabe o rejeitou, mas os representantes judeus concordaram. Seguiu-se uma guerra civil com violência de ambos os lados.

Utopia do Estado próprio

Embora o Holocausto tenha sido um impulso decisivo, o projeto de uma pátria judaica é muito mais antiga. O representante mais famoso da concepção sionista é Theodor Herzl. Ele também não foi o primeiro, mas antes dele o ideal sionista ainda era uma utopia. Em 1896, sob a impressão de crescente antissemitismo, especialmente na França, Herzl escreveu o livro Der Judenstaat (O Estado judaico), no qual ele também se dedicou convicções muito práticas para a fundação de um Estado.

No início, Herzl também explorou possibilidades alternativas para a Palestina, mas outros representantes do movimento sionista se rebelaram contra isso desde o início. Sionistas como o jornalista nascido na Ucrânia Ascher Hirsch Ginsberg, também conhecido por seu pseudônimo Achad Ha'am, queriam reviver a língua hebraica.

Outros lembravam a conexão milenar da cultura judaica com a Terra Santa. "Os judeus são, na visão sionista, antes de tudo um povo, uma nação, não uma religião, e assim como outras nações eles merecem sua pátria e soberania do Estado", explica o historiador Michael Brenner, diretor do Centro de Estudos de Israel da Universidade Americana em Washington. "Os judeus são um povo, uma nação, não uma religião.

Nos anos seguintes, o movimento sionista ganhou apoio, congressos foram realizados e houve solicitações de apoio. Diplomaticamente, um avanço veio em 1917 com a Declaração de Balfour, na qual os britânicos prometeram se engajar por uma "casa nacional para o povo judeu na Palestina".

Entretanto, a declaração foi deliberadamente vaga; os britânicos também deram aos árabes na Palestina a esperança de um Estado próprio e, como potência mandatária, acabaram contribuindo para as tensões na região. Seguiram-se várias grandes ondas de imigração para o Mandato Palestino, muitas vezes em resposta a perseguições antissemitas na Europa. Em 1909, a cidade de Tel Aviv foi fundada junto ao Mediterrâneo.

Os britânicos tentaram repetidamente impedir a imigração, mesmo durante a maior era de angústia dos judeus depois que os nazistas chegaram ao poder na Alemanha.

Um país, dois povos

Grandes partes do movimento sionista ignoraram o fato de que as vilas e cidades árabes já existiam e estavam sob a ilusão de que se tratava de uma terra em grande parte vazia. "O problema básico, é claro, é que dois povos têm uma reivindicação para a mesma terra e ambos justificam historicamente essa reivindicação", diz Brenner. Após a proclamação do Estado de Israel, cinco nações árabes declararam guerra ao jovem país. Israel venceu. Como resultado do conflito, mas também já estava em andamento antes dele, cerca de 700 mil palestinos foram expulsos e fugiram, o que entrou na narrativa palestina como a Nakba, ou seja, catástrofe.

Nos anos 80, a geração dos chamados Novos Historiadores se estabeleceu em Israel, que, como diz Brenner, "questionou as vacas sagradas que existiam, estas verdades básicas que haviam moldado o Israel oficial". Estas incluíam, por exemplo, a ideia de David contra Golias na Guerra da Independência de 1948, ou seja, que uma Israel enfraquecida se deparou com exércitos árabes dominantes. Ou também a tematização das consequências para os habitantes palestinos, que durante décadas haviam recebido pouca atenção.

De volta à ideia original

Entretanto, tudo isso provavelmente dificilmente desempenhará um papel em Israel este ano. Os conflitos internos são muito fortes no momento. Há semanas, as pessoas têm saído às ruas para se manifestar contra os planos do governo de Benjamin Netanyahu de reformar o Judiciário, acusando o premiê de tentar enfraquecer a independência desse poder. Embora os planos estejam atualmente em suspenso, os protestos não estão diminuindo.

"Será o dia da independência mais político que provavelmente já existiu na história de Israel" diz Sznaider. "Porque haverá dois dias de independência ao mesmo tempo". Atualmente, os manifestantes estão considerando realizar uma cerimônia com tochas em Tel Aviv como alternativa à cerimônia oficial da independência, que acontece em Jerusalém. Tradicionalmente, a celebração do Dia da Independência em Israel não é política, mas há receios de que a cerimônia em Jerusalém possa ser explorada politicamente este ano.

Toda semana, os manifestantes se referem deliberadamente às ideias que levaram à fundação do Estado judaico: agitar a bandeira, invocar a Declaração da Independência. Ao fazer isso, ambos os lados se veem na tradição dos pais e mães que fundaram Israel. Sempre existiram sionistas religiosos entre os sionistas.

O movimento dos colonos de hoje nos territórios ocupados também se vê como um sucessor do assentamento na década de 1920. "Eles tentam se apresentar como uma espécie de supersionistas que estão tentando completar os planos do movimento sionista originalmente secular, também de esquerda, social-democrata", diz o historiador Brenner.

Aniversário sob tensões internas

Do lado dos manifestantes, a visão é naturalmente completamente diferente. Eles insistem nas origens democráticas de Israel, em um país livre sob o Estado de direito para todos os seus cidadãos". Ou como disse o historiador Tom Segev em uma entrevista à revista alemã Der Spiegel: "David Ben-Gurion provavelmente estaria fora de si" se soubesse em que pé está a sociedade israelense no momento.

Para o historiador Michael Brenner, as antigas tensões que sempre existiram dentro do movimento sionista também estão sendo jogadas em Israel. "Eu já diria que muitas das divisões da sociedade israelense foram estabelecidas desde o início, e talvez seja um pequeno milagre que tenham levado 75 anos para que irrompessem tão fortemente".

A cada protesto, dezenas de milhares de manifestantes cantam o Hatikva, o hino israelense. "Um verso do hino nacional israelense fala em ser um povo livre em seu próprio país", diz Sznaider. "Atualmente, porém, há duas definições diferentes do que significa ser um povo livre em sua própria terra". 75 anos após a fundação do Estado, Israel também parece estar procurando as origens do próprio país.