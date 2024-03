Israel bombardeia alvos na Síria

Ataque atingiu depósitos de armas. Segundo ONG, 36 soldados sírios e seis membros do grupo Hisbolá morreram, no maior ataque do tipo nos últimos três anos.

Ao menos 42 soldados das forças governamentais sírias e membros do grupo xiita libanês Hisbolá morreram nesta sexta-feira (29/03) em uma série de bombardeios perpetrados por Israel contra diversas posições na província de Aleppo, no norte da Síria, informou a ONG Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).

A ONG afirmou em um comunicado que 36 soldados sírios e seis combatentes do Hisbolá foram mortos nos ataques, que tiveram como alvo um depósito de mísseis do grupo xiita perto do aeroporto internacional de Aleppo, bem como outras instalações em Damasco.

Segundo o Observatório, este é o ataque israelense que deixou mais mortos em solo sírio nos últimos três anos.

Por sua vez, uma fonte militar disse à agência de notícias oficial síria Sana que o ataque ocorreu por volta das 1h45 (hora local), quando "o inimigo israelense lançou um ataque aéreo de Athriya, sudeste de Aleppo" que causou a morte de um número indeterminado de "civis e militares".

Este ataque ocorre um dia após Israel ter atacado os arredores de Damasco e ferido ao menos dois civis, segundo o Ministério da Defesa sírio.

O OSDH afirmou então que o alvo eram armazéns de armas do Hisbolá, que Israel tem confrontado na fronteira com o Líbano desde outubro do ano passado e contra os quais vem realizado ataques paralelos em território sírio.

Embora já tenham ocorrido com relativa frequência antes, Israel intensificou as suas ações contra a Síria desde o início da guerra de Gaza, em 7 de outubro de 2023, e muitas vezes tem como alvo milícias pró-Irã presentes no país como aliadas do governo sírio.

Até agora, este ano, o Estado judeu atacou o território sírio 28 vezes, a maioria delas por via aérea, segundo o Observatório.

Após as operações, o Ministério das Relações Exteriores da Síria qualificou "agressão terrorista" os bombardeios israelenses.

"A República Árabe Síria condena a agressão terrorista lançada hoje ao amanhecer pela entidade de ocupação israelense contra vários pontos de Aleppo, que causou a morte e ferimentos de vários civis e soldados, além de perdas materiais”, disse o ministério sírio em um comunicado.

O Ministério das Relações Exteriores sírio também disse que os bombardeios contra Aleppo ocorreram "poucas horas depois de outro ataque lançado na quinta-feira pelas forças de ocupação israelenses contra um edifício residencial na zona rural de Damasco, matando dois civis e causando danos materiais".

