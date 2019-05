Irã: reforço militar de EUA no Golfo é "muito perigoso"

O ministro do Exterior do Irã, Mohammad Javad Zarif, declarou neste sábado (25/05) que a presença militar reforçada dos Estados Unidos na região do Golfo Pérsico é "muito perigosa" e "uma ameaça à paz e à segurança internacional", e seu país deve "se opor" a esse perigo. A justificativa dos americanos, de que estariam continuamente ameaçados por forças iranianas, é absurda, afirmou à agência de notícias estatal Irna.

Na sexta-feira, o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou que mobilizaria mais 1.500 soldados ao Oriente Médio, para funções principalmente "de proteção". Antes, o país já enviara ao Golfo um porta-aviões com o respectivo grupo de batalha, bombardeiros de longa distância e mísseis antiaéreos. No momento, há de 60 mil a 80 mil soldados americanos na região.

As Forças Armadas iranianas advertiram os EUA contra ações irrefletidas, ameaçando atacar os navios-de-guerra americanos estacionados no Golfo: caso o país cometa a menor tolice, o Irã afundará as embarcações, juntamente com suas tripulações e aviões, declarou um representante da liderança militar do Irã.

Tropas americanas no Golfo Pérsico

Nas últimas semanas, Washington tem insistido quanto a uma "ameaça aguda" para suas tropas no Golfo Pérsico. Segundo representantes governamentais, o perigo emanaria de milícias iraquianas sob o comando das Guardas Revolucionários do Irã. Na última segunda-feira, Trump ameaçou pelo Twitter aniquilar o país asiático: "Se o Irã quiser lutar, esse será o fim oficial do Irã. Nunca mais ameacem os EUA!"

No mesmo dia, a Organização de Energia Atômica do Irã (AEOI) anunciou que quadruplicara a produção de urânio com nível de enriquecimento de 3,67%, e que em algumas semanas ultrapassaria o limite de 300 quilos estipulados no acordo nuclear de 2015, de que Trump se retirou pouco após sua posse. Segundo o porta-voz da agência, esse incremento era "uma mensagem" aos demais integrantes do pacto nuclear.

AV/afp,ap,rtr,dpa,efe

