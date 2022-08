Inundações matam quase mil pessoas no Paquistão

Quase mil pessoas morreram no Paquistão nos últimos dois meses devido a inundações causadas pelas chuvas das monções. O governo paquistanês decretou estado de emergência e pediu ajuda internacional. Segundo as autoridades, mais de 33 milhões de pessoas foram afetadas desde junho e perto de um milhão de casas foram destruídas ou gravemente danificadas.

Mais de 2 milhões de acres de plantações também foram destruídas, mais de 3 mil quilômetros de estradas foram arrasadas, além de 149 pontes, segundo a Autoridade Nacional de Gestão de Desastres.

Neste sábado (27/08), as autoridades ordenaram que milhares de pessoas que vivem perto de rios que transbordaram no norte do país deixem suas casas.

A ministra da Informação, Maryam Aurangzeb, disse que soldados e organizações de resgate estão ajudando os afetados em muitos distritos de Sindh, no sul, Punjab, no leste, e Baluchistan, no sudoeste do país.

Ajuda internacional

A ministra paquistanesa das Alterações Climáticas, Sherry Rehman, afirmou que o país não pode se recuperar por conta própria dos danos causados por esta "monção monstruosa" e pediu ajuda da comunidade internacional. "As chuvas implacáveis significam que não temos tempo para nada, além de operações de resgate", sublinhou.

A União Europeia anunciou que destinará 1,8 milhão de euros em ajuda humanitária às famílias afetadas pelas inundações.

O secretário-geral adjunto da ONU para os Assuntos Humanitários, Martin Griffiths, anunciou que o organismo mobilizou 3 milhões de dólares como uma resposta urgente às inundações no Paquistão. "Este fundo ajudará as nossas agências e parceiros a fornecer assistência a 90 mil das pessoas mais afetadas", apontou.

Autoridades dizem que as inundações deste ano são comparáveis às piores registradas no país, em 2010, quando mais de 2 mil pessoas morreram e quase um quinto do país ficou debaixo d'água.

O Paquistão está entre os dez países mais afetados pelas alterações climáticas no mundo. A nação do sul da Ásia também testemunhou uma intensa onda de calor no início deste ano, que causou inúmeras mortes e perdas de propriedade para milhares de pessoas.

Durante a época das monções no sul da Ásia, de junho a setembro, os deslizamentos de terras e as inundações são comuns, provocando vítimas e danos materiais significativos.

md (AFP, AP)