Imprensa alemã destaca importância do Museu Nacional

O incêndio que devastou o Museu Nacional na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, na noite deste domingo (02/09), repercutiu nos principais meios de comunicação da Alemanha, que deram destaque para a importância da instituição, com seu acervo de cerca de 20 milhões de peças.

O portal de notícias Spiegel Online destacou que o museu abrigava, entre várias peças de suas coleções de arqueologia, botânica, geologia e paleontologia, o esqueleto de cerca de 12 mil anos de uma mulher, batizada Luzia, além de ossos de dinossauros e vasos gregos.

A publicação afirmou se tratar de "um dos mais importantes centros de exposições na América do Sul" e citou uma declaração do diretor do museu, Paulo Knauss, lamentando o que chamou de "uma tragédia para a cultura do Brasil".

O Frankfurter Allgemeine Zeizung destacou que, segundo a administração do museu, não houve feridos, uma vez que o local estava fechado quando o incêndio começou. O portal de internet do jornal alertou que grande parte das mais de 20 milhões de peças do acervo podem estar destruídas ou danificadas.

A publicação destacou ainda que o edifício existe em seu formato atual desde 1822 e que serviu de residência para a família real portuguesa e, posteriormente, para a família imperial do Brasil.

Assim como os demais meios de comunicação alemães, o jornal mencionou a declaração do presidente Michel Temer, que afirmou se tratar de "um dia trágico para o Brasil". "Duzentos anos de trabalho, pesquisa e conhecimento foram perdidos", escreveu o FAZ, citando o presidente.

O jornal Süddeutsche Zeitung mencionou que o Brasil atravessa a pior recessão das últimas décadas e destacou uma declaração da candidata à presidente Marina Silva (Rede), afirmando que "infelizmente, esta era uma tragédia anunciada", levando-se em conta as dificuldades financeiras da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que administra o museu.

O portal de internet do diário cita uma declaração do vice-diretor do museu Luiz Fernando Dias Duarte à emissora Globonews, afirmado que o museu atravessava uma grave crise financeira. "Agora todo mundo é solidário. Nunca tivemos apoio eficiente", disse.

Outro dos principais jornais alemães, o Die Welt, afirmou em seu portal de internet que as chamas, que começaram às 19h30 no horário local, devastaram um dos mais antigos museus do Brasil.

O portal de notícias Tagesschau.de, da emissora pública ARD, disse, citando um porta-voz do Corpo de Bombeiros, que muitos artefatos foram salvos com a ajuda dos funcionários e destacou que os hidrantes próximos ao museu não funcionaram, fazendo com que serviços de emergência tivessem de trazer água de um lago nas proximidades.

O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, pediu que o país inteiro ajude nos esforços para a reconstrução do museu, afirmando que fazê-lo é um dever nacional, escreveu o Tagesschau.de.

