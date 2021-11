Iêmen é um país no sudoeste da Península da Arábia, faz fronteiras com a Arábia Saudita e o Omã, é banhado pelo Mar Vermelho e Golfo de Aden. A capital iemenita é Sanaa e o idioma oficial é o árabe.

A guerra no Iêmen se intensificou em meados de 2015, quando a coalizão militar integrada por países sunitas e liderada pela Arábia Saudita interveio diretamente em favor do presidente Abd Rabbuh Mansur al-Hadi, o único reconhecido pela comunidade internacional, e contra os rebeldes houthis. A aliança árabe bombardeou neste período áreas residenciais, hospitais e escolas, sendo a principal responsável pela maior parte das vítimas civis no conflito, segundo a ONU e organizações de direitos humanos.