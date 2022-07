Homem que matou brasileira na Alemanha teria esquizofrenia

Em julgamento nesta sexta-feira (22/07), na cidade alemã de Estenfeld, um psiquiatra declarou que o somaliano que esfaqueou e matou uma brasileira em Würzburg em 2021 é doente mental e, sem tratamento, muito perigoso.

"Não há dúvida de que o acusado sofre de esquizofrenia paranoica", disse Hans-Peter Volz, diretor médico do Hospital Werneck Castle para Psiquiatria, Psicoterapia e Medicina Psicossomática.

Em 25 de junho de 2021, o refugiado de cerca de 30 anos matou três mulheres, entre elas uma professora brasileira, e feriu gravemente outras seis pessoas num ataque a faca num centro comercial da pequena cidade de Würzburg, no estado da Baviera.

Volz considera "extremamente alta"a probabilidade de o originário da Somália cometer mais "atos altamente agressivos", sem tratamento numa ala psiquiátrica. Segundo o psiquiatra, "o autor do ataque estava agudamente paranoico" no dia do crime.

Sensação de perseguição

Segundo o médico, o autor do ataque sentiu como se estivesse sendo seguido pelos serviços secretos e ouviu vozes em sua cabeça. "Ele estava completamente confuso" e, portanto, desprovido de capacidade de discernimento: "Há uma grande probabilidade de termos uma pessoa à nossa frente que se sentiu controlada."

Para o Ministério Público de Munique, o acusado cometeu o crime por ódio à Alemanha. O veredicto está previsto para a última semana de julho. A brasileira Christiane H. foi morta aos 49 anos, quando fazia compras acompanhada da filha de 11 anos, que ficou gravemente ferida no ataque mas sobreviveu.

Christiane, de origem alemã, havia se mudado para a Alemanha com a filha no fim de janeiro de 2021. A intenção era arrumar emprego e se estabelecer em definitivo na Baviera, onde tinha parentes. O marido e o filho mais velho viriam em seguida.

le/av (DPA, ots)