Entre os sintomas mais comuns apresentados por pacientes esquizofrênicos estão alucinações e delírios, além de distúrbios na linguagem e na organização de pensamentos.

Se a doença for diagnosticada em um estágio precoce, o quadro pode ser controlado com medicamentos. No mundo todo, o risco deste transtorno mental ocorrer é de 1%. TOP3β não é o único gene considerado pela ciência como fator chave no desenvolvimento da esquizofrenia. Pesquisadores já haviam descoberto diferentes genes desse tipo, inclusive uma concentração deles no cromossomo 22. No entanto, a causa bioquímica que provoca o efeito observado ainda é um mistério.