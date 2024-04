Paris: homem é preso após ameaça de bomba à embaixada do Irã

A polícia francesa deteve nesta sexta-feira (19/04) um homem em Paris após relatos de uma possível tentativa de ataque a bomba à embaixada do Irã.

Agentes das forças de elite cercaram o prédio depois que uma testemunha afirmou ter visto um homem que parecia carregar uma granada ou um colete com explosivos. O suspeito detido, porém, não portava nada do tipo.

Segundo a imprensa francesa, o homem havia adentrado a embaixada por volta das 11h (6h de Brasília) dizendo que queria vingar a morte de um irmão e ameaçando explodir a si mesmo.

Diversas ruas no entorno do 16° arrondissement (divisão administrativa) e linhas de metrô próximas chegaram a ser fechadas pela polícia. A embaixada fica a poucos metros do Trocadero, do rio Sena e da Torre Eiffel.

Tensões entre Irã e Israel

Não está claro se o episódio, ocorrido a cerca de dois meses do início dos Jogos Olímpicos na capital francesa, tem alguma relação com as tensões atuais entre Irã e Israel.

Mais cedo, na madrugada de quinta para sexta (horário de Brasília), a cidade iraniana de Isfahan, que abriga centrais nucleares, registrou explosões que foram atribuídas pela imprensa americana a Israel – Tel Aviv não confirmou oficialmente a ação. Já Teerã minimizou o episódio e indicou que não tem planos de retaliar.

No final de semana anterior, o Irã havia lançado mais de 300 drones e mísseis contra Israel, no primeiro ataque direto de Teerã a Tel Aviv. O ataque, que segundo autoridades israelenses não causou maiores danos, foi justificado pelo regime iraniano como uma resposta ao bombardeio de um complexo diplomático em Damasco, Síria, atribuído a Israel – que por sua vez não admitiu nem negou sua autoria.

A situação tensa na região tem deixado apreensiva a comunidade internacional, que teme um conflito de grandes proporções no Oriente Médio. Na quinta-feira, os Estados Unidos e o Reino Unido impuseram sanções contra "o programa de drones, a indústria siderúrgica e as montadoras de automóveis do Irã".

