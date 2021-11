Hartz IV é a ajuda social prolongada para desempregados na Alemanha.

As crianças são as mais atingidas pela ajuda. Segundo o Departamento Federal de Estatísticas, em 2017, a Baviera foi o estado alemão com menos beneficiados (6,8% dos jovens com menos de 18 anos) enquanto em Saxônia-Anhalt e Hamburgo cerca de 20% das crianças e jovens estão em famílias que dependem desta ajuda estatal.