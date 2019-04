Há quase uma década a Bundesliga não era tão emocionante

Desta vez haverá disputa acirrada como há tempo não acontecia pelo título de campeão alemão. E, pelo andar da carruagem, ela poderá se estender até a última rodada. Faltam apenas cinco, e a diferença entre o líder Bayern Munique e o vice Borussia Dortmund é de apenas um pontinho.

Já faz algum tempo que não ocorria tamanha rivalidade. A última vez foi em 2010, quando Bayern e Schalke disputaram palmo a palmo a conquista da Meisterschale (Salva do Campeão), chamada carinhosamente pelos torcedores de saladeira.

Naquela temporada, o campeonato só acabou sendo decidido na penúltima rodada. Bávaros e azuis reais dividiam a liderança por pontos, mas pelo saldo de gols, que é o primeiro critério de desempate, o Bayern levava uma vantagem considerável de 13 gols.

Enquanto em Gelsenkirchen, perante sua torcida, o Schalke desperdiçava as chances de um título que já não vinha há 50 anos ao perder do Werder Bremen, o Bayern fazia sua lição de casa ao derrotar o Bochum. Livrou três pontos de vantagem sobre seu concorrente, além de um confortável saldo de 17 gols. Título praticamente conquistado com uma rodada de antecedência.

Thomas Müller comemora um dos três gols que marcou na vitória do Bayern sobre o Bochum em 2010

Outra decisão, esta sim literalmente de última hora e que ninguém esquece, aconteceu em 2001. Mais uma vez Schalke 04 e Bayern Munique estavam na disputa. Na última rodada, os azuis reais entraram em campo com três pontos atrás dos bávaros. Precisavam vencer e torcer por uma derrota dos rivais diante do Hamburgo. Com esta constelação, venceriam o título pelo melhor saldo de gols.

Parecia mesmo que um milagre estava prestes a acontecer. Após o apito final, o placar anunciava Schalke 5 x 3 Unterhaching, e os torcedores azuis reais foram à loucura, já festejando o título. Centenas de fãs invadiram o campo para abraçar os jogadores.

Enquanto isso, em Hamburgo, o Bayern perdia por 1 a 0, e o juiz deu quatro minutos de acréscimos. No último minuto do tempo complementar, o Bayern empatou o jogo e garantiu o título.

Torcedor do Schalke chora: fãs chegaram a comemorar o título em 2001, mas viram taça ir para o Bayern

A euforia em Gelsenkirchen deu lugar a uma profunda tristeza, que tomou conta da cidade, transformada então num vale de lágrimas. Até hoje persiste o trauma, cujas feridas, quase 20 anos depois, ainda não cicatrizaram.

Outro título que só foi decidido na última rodada aconteceu em 2000. O Bayer Leverkusen vinha bem no campeonato. Tinha montado um grande time com Ballack, Zé Roberto e Emerson, entre outros talentos. Foi para a última rodada jogar contra o Unterhaching. Precisava apenas de um empate para garantir aquele que seria seu primeiro título de campeão alemão.

Enquanto isso, o Bayern enfrentava o Werder Bremen desesperado por uma vitória e, ao mesmo tempo, torcia por uma derrota improvável do seu rival.

Aconteceu que o Leverkusen fez uma das suas piores partidas do campeonato, Ballack fez um gol, só que contra suas próprias redes e, faltando 20 minutos para o fim, o Unterhaching marcou mais um, colocando um melancólico fim às esperanças do Leverkusen de levantar a Salva de Prata.

Em 2000, Ballack marca contra, diante do pequeno Unterhaching: Leverkusen dava adeus ao título alemão

Agora há fortes indícios de que, pela primeira vez na década, poderemos ter finalmente uma disputa pelo título, cabeça à cabeça, entre Bayern Munique e Borussia Dortmund até as duas últimas rodadas da atual temporada.

Nas próximas três rodadas os auri-negros enfrentarão Freiburg, Schalke e Bremen, enquanto os bávaros vão encarar Bremen, Nuremberg e Hannover.

O divisor de águas poderá estar justamente nas duas últimas rodadas.

Ao menos no papel, o Bayern, no momento final e crucial do campeonato, terá adversários mais difíceis que o Dortmund. Vai enfrentar Leipzig e Frankfurt, duas equipes que estarão lutando por vaga na Champions League.

Já a tarefa do Borussia Dortmund parece ser mais fácil. Vai encarar Fortuna Düsseldorf e Mönchengladbach. O Fortuna já está com sua vida resolvida porque alcançou seu objetivo de permanecer na primeira divisão do futebol alemão, e o Gladbach deverá estar com sua vaga na Liga Europa garantida.

De todo modo, pelo menos desta vez, não faltará emoção na reta final da competição. A luta renhida entre Bayern Munique e Borussia Dortmund é prova viva disso.

--

Gerd Wenzel começou no jornalismo esportivo em 1991 na TV Cultura de São Paulo, quando pela primeira vez foi exibida a Bundesliga no Brasil. Desde 2002, atua nos canais ESPN como especialista em futebol alemão. Semanalmente, às quintas, produz o Podcast "Bundesliga no Ar". A coluna Halbzeit sai às terças. Siga-o no Twitter, Facebook e no site Bundesliga.com.br

----------------

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube | WhatsApp

| App | Instagram | Newsletter