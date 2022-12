Os preparativos do Natal na Alemanha

Casas decoradas, o clima natalino paira no ar. Entre os alemães, o Advento é celebrado com as tradicionais coroas com velas e também com o calendário que conta os dias que antecedem o Natal.

A palavra Advento é de origem latina e significa chegada, vinda. É o tempo de preparação para o Natal, a chegada de Jesus. E marca também o início do Ano da Igreja.

Para muitos, essa é uma época de renovar os sentimentos, deixar para trás as tristezas, colocar as coisas em ordem, arrumar e limpar a casa, um período de expectativa e de alegria pela comemoração do nascimento de Jesus Cristo que se aproxima.

Há relatos de que o Advento começou a ser celebrado em várias partes do mundo, entre os séculos 4º e 7º. Mas a primeira referência ao tempo de Advento vem da Espanha, quando no ano de 380 o Sínodo de Saragossa determinou uma preparação de três semanas para a Epifania, data que lembra a visita dos Reis Magos ao Menino Jesus.

Coroa de Advento

Quem contribui para o encanto desta fase de preparação para o Natal são as coroas de Advento, ou guirlandas. Geralmente feitas com ramos de pinheiro e decoradas com fitas vermelhas, elas possuem quatro velas, que vão sendo acesas, uma a uma, a cada domingo do Advento.

A origem dessas coroas vem de uma tradição pagã europeia. Conta-se que, na escuridão do inverno, ao redor de folhas eram acesas velas que simbolizavam o "fogo do deus sol" com a esperança de que sua luz e seu calor voltassem. E para evangelizar as pessoas, os primeiros missionários aproveitaram a tradição, dando novo significado a esse costume.

A cada domingo antes Natal, é acesa uma vela da coroa de Advento Foto: Michael Bihlmayer/CHROMORANGE/picture alliance

Sua forma circular simboliza união, além do amor de Deus, que é eterno, sem início e nem fim, e representa o nosso amor a Deus e ao próximo, que deve ser assim também. Os ramos verdes representam a esperança da vinda de Cristo. E as quatro velas lembram as quatro semanas do Advento. À medida que elas são acesas, representam a chegada de Jesus, luz do mundo.

Calendário de Advento

Os alemães são conhecidos por planejarem seus compromissos com antecipação. Por isso, é comum encontrar diversos tipos de calendários nas lojas da Alemanha. Mas há um calendário feito especialmente para contar de maneira divertida os dias que antecedem o Natal. É o Adventskalender, que possui janelinhas numeradas de 1 a 24 e em cada uma há uma surpresa.

Eles podem ser de madeira, tecido ou papelão, ter diversos formatos e tamanhos, podem ser confeccionados em casa ou comprados, pois são vendidos em muitos lugares.

O Adventskalender serve principalmente para que as crianças vivam aos poucos a expectativa do Natal e aprendam que tudo tem seu tempo certo, controlando a ansiedade de querer abrir todas as janelinhas ou caixinhas de uma só vez. E também ajuda a amenizar a vontade de receber o presente antes do Natal.

Calendário do Advento com 24 surpresas, de 1º a 24 de dezembro Foto: Lucas Bäuml/dpa/picture alliance

Sua origem não é definida, mas os primeiros exemplos de calendários de Advento surgiram nas famílias luteranas da Alemanha do século 19. O costume era fazer 24 riscos com giz na parede e ir apagando um a cada dia. Também eram feitos quadros com 24 mensagens bíblicas, para ler e refletir a cada dia sobre uma delas. No início do século 20 começaram a ser produzidos os calendários de Advento impressos.

Em 1920, o alemão Gerhard Lang produziu o primeiro calendário com portinhas. A inspiração deve ter vindo de sua infância, pois a mãe dele sempre fazia um Adventskalender com 24 biscoitinhos sobre um papelão. Na década de 1950 surgiram os calendários com gavetas e chocolates. E depois, além dos doces, os calendários passaram a ter pequenos presentes.

Esta forma divertida de esperar o Natal também serve para os adultos. Há calendários feitos especialmente para eles, seja com chocolates com bebidas alcoólicas, chás, ou mesmo pequenos fracos de cremes ou perfumes. E até alguns prédios se transformam em gigantes calendários nessa época. Também existem cartões com pequenas janelinhas numeradas. E calendários online, que só mostram a surpresa virtual se o usuário clicar a janela no dia correto.

Outras tradições desta época

Este também é o período das feirinhas de Natal, Weihnachtsmarkt. E muitas nem esperam chegar o Advento para invadirem as praças alemãs e contagiarem a todos com suas luzes, tendinhas decoradas e guloseimas deliciosas.

Mercados de Natal com artesanato, vinho quente e guloseimas fazem parte da tradição do Advento Foto: Bildagentur-online/Widmann/picture alliance

O mês de dezembro na Alemanha também traz um aroma especial de biscoitos caseiros feitos em família, com ajuda indispensável das crianças. Este doce costume faz parte do Advento. Há diversos tipos de Weihnachtsplätzchen, por exemplo os Springerle, biscoitos de anis que são uma das receitas alemãs mais antigas; os Butterplätzchen, biscoitos de manteiga; os Zimtsterne, em forma de estrela com sabor de canela e um toque de amêndoas.

Um dia importante também é 6 de dezembro, dia de São Nicolau, Nikolaustag, considerado o verdadeiro Papai Noel. No dia anterior, as crianças deixam os sapatinhos fora de casa para que ele coloque presentes ou guloseimas.

E em homenagem ao bom velhinho, nesse mesmo dia, são assados os biscoitos Spekulatius, que têm esse nome por causa do apelido de São Nicolau, "especulador". Os formatos podem ser de moinho, elefante, cisnes, e outros elementos que fazem parte da história de São Nicolau.

Assar bolachinhas faz parte da tradição de Advento Foto: Michael Bihlmayer/CHROMORANGE/picture alliance

E como o inverno europeu começa nesse período, para espantar o frio as pessoas tentam deixar seus lares mais aconchegantes, enfeitando-os com luzes, velas e colocando adesivos com motivos natalinos nas janelas que podem ser vistos por quem passa na rua.

Os pinheiros enfeitados aparecem no comércio e nos escritórios, mas em casa a decoração do pinheirinho é uma tarefa para a véspera de Natal. Esses são alguns costumes mantidos por diversas gerações. Tudo para comemorar o nascimento de Jesus Cristo, celebrando também a paz, o amor e a união.