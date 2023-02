Greve em aeroportos alemães faz cancelar milhares de voos

Milhares de voos tendo aeroportos alemães com origem ou destino foram cancelados nesta sexta-feira (17/02) devido a uma greve de funcionários convocada na quarta pelo sindicato Verdi. A paralisação de 24 horas se aplica a sete aeroportos alemães, incluindo Frankfurt, Munique e Hamburgo, e afeta quase 300 mil passageiros de mais de 2.300 voos.

O tráfego de passageiros foi suspenso quase totalmente nos aeroportos de Frankfurt — o maior da Alemanha e um dos mais movimentados da Europa —, de Munique, Stuttgart, Dortmund, Hanover, Bremen e Hamburgo. Juntos, eles recebem quase dois terços dos passageiros aéreos do país. Outros, como o de Berlim, foram palco de protestos que causaram perturbações menores.

Em Frankfurt, houve uma manifestação de funcionários dentro do Terminal 1, onde compareceram apenas alguns passageiros que ficaram sabendo da greve tarde demais.

Por aumento salarial e melhores condições de trabalho

Com a greve, funcionários públicos, agentes de segurança e pessoal de terra reivindicam melhores condições trabalhistas e salariais, sobretudo para fazer frente à alta da inflação nos últimos meses.

"Se nada acontecer agora com a compensação, todos enfrentaremos outro verão do caos – e devemos evitar isso urgentemente", alertou Christine Behle, vice-presidente do sindicato Verdi, em entrevista com a emissora pública alemã RBB.

No último verão europeu (junho a setembro), os aeroportos alemães ficaram sobre grande pressão devido à falta de pessoal, com longas filas nos balcões de check-in e nos postos de controle de segurança. Uma onda de cancelamentos de voos por parte da Lufthansa piorou a situação.

Agora, o sindicato Verdi e a Associação do Serviço Público Alemão (DBB) estão exigindo um aumento salarial de 10,5%, equivalente a 500 euros, para os cerca de 2,5 milhões de funcionários do setor público.

Amostra do que está por vir

Em entrevista ao semanário alemão Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, o presidente do Verdi, Frank Werneke, afirmou que entre seus membros era grande a disposição de organizar greves, e que futuras paralisações poderiam atingir "outra dimensão".

Se os empregadores apresentarem uma oferta realmente boa na próxima semana, pode-se alcançar um acordo rápido. Caso contrário, as paralisações atuais são apenas uma amostra do que está por vir, alertou Werneke, observando que as recentes greves em aeroportos, transporte público e jardins de infância podem se estender a serviços de coleta de lixo e hospitais.

Exceções a voos humanitários para Turquia e Síria

Segundo o Verdi, serão excluídas da greve as entregas de ajuda à Turquia e à Síria, atingidas por terremotos. Outra exceção à suspensão das operações de voo é para os convidados da Conferência de Segurança de Munique (MSC):

"Todos os voos privados registrados para o MSC serão aceitos e processados", informou um porta-voz do aeroporto. O evento, que vai desta sexta-feira até o domingo, é considerado um dos mais importantes para a política de segurança mundial, reunindo 40 chefes de Estado e de governo, e quase 100 ministros.

ip/av (AP/Lusa/Dpa)