Greve deve cancelar mais de 2 mil voos na Alemanha na sexta

Sindicato convocou paralisação de um dia em sete aeroportos do país. Além disso, pane técnica provocou suspensão de voos em Frankfurt nesta quarta-feira.

O sindicato alemão Verdi convocou nesta quarta-feira (15/02) uma greve de funcionários de aeroportos em toda a Alemanha. A paralisação, prevista para durar toda a sexta-feira, deve provocar o cancelamento de mais de 2 mil voos.

A greve de um dia de funcionários de terra e membros do setor de segurança da aviação deve afetar os aeroportos de Frankfurt, Munique, Stuttgart, Hamburgo, Dortmund, Hannover e Bremen.

A Associação Alemã de Aeroportos (ADV, na sigla em alemão) espera 2.340 cancelamentos de voos domésticos e internacionais como resultado da greve. "O fato de que mais de 295 mil passageiros terão que sofrer nesta sexta-feira como resultado dessa disputa salarial não é razoável", disse Ralph Beisel, executivo-chefe da ADV, em comunicado. "Soluções devem ser encontradas na mesa de negociações, e não nas costas dos passageiros", criticou.

O anúncio levou dois dos mais movimentados aeroportos da Alemanha, de Frankfurt e Munique, a anunciarem o cancelamento de todos os voos de passageiros agendados para sexta-feira.

O aeroporto de Munique informou que suspenderia a maioria dos voos de passageiros por causa da paralisação, com exceção de voos de emergência, voos para assistência médica e técnica e voos de líderes internacionais que chegarem para a Conferência de Segurança de Munique, que começa nesta sexta-feira.

Ajuda a Síria e Turquia não será prejudicada

Ainda assim, é provável que a greve afete as chegadas daqueles que pretendiam usar voos regulares para participar da conferência internacional anual, que acontece até domingo.

As entregas de ajuda à Turquia e à Síria após os terremotos que atingiram esses dois países serão excluídas da greve, segundo o Verdi.

A companhia aérea Lufthansa informou que cerca de 1.200 de seus voos nos aeroportos de Munique e Frankfurt serão cancelados como consequência da greve. Um porta-voz da empresa disse, no entanto, que o número de cancelamentos deve subir, já que não são apenas os dois aeroportos que serão afetados pela paralisação, acrescentando que os passageiros serão avisados.

Greve antecede negociações salariais

O sindicato alemão Verdi convocou funcionários de sete aeroportos do país para pressionar por aumentos salariais que aliviem os efeitos da inflação. A reivindicação é um reajuste salarial de 10,5%.

A greve de advertência antecede uma segunda rodada de negociações entre o sindicato e os empregadores do setor público, marcada para os dias 22 e 23 de fevereiro.

O sindicato realizou uma greve semelhante no aeroporto Berlim no mês passado, levando ao cancelamento ou reprogramação de cerca de 300 voos.

Além das negociações salariais do setor público nos níveis estadual e federal, também estão previstas negociações para o pessoal de terra no nível local e para os trabalhadores de segurança da aviação no nível nacional. Os três grupos estão sujeitos a acordos de negociação coletiva.

Pane trava tráfego aéreo em Frankfurt

Independentemente da perspectiva de greve, os pousos de aeronaves foram quase totalmente suspensos nesta quarta-feira no aeroporto de Frankfurt, o maior da Alemanha, devido a uma falha informática que afetou os voos operados pelo grupo Lufthansa, disse um porta-voz do aeroporto.

Durante a parte da manhã "não foram feitas aterrissagens no aeroporto de Frankfurt", explicou o porta-voz, especificando que apenas alguns aviões puderam pousar.

A Lufthansa – maior conglomerado de companhias aéreas da Europa – disse que o incidente foi causado por "trabalhos de construção na região de Frankfurt".

A Deutsche Telekom IT disse que quatro de seus cabos foram "danificados" durante o trabalho de construção em uma linha de trem, levando à falha.

md/bl (AFP, AP, DPA)