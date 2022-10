Governo alemão parabeniza Lula e espera cooperação

Chanceler federal da Alemanha publica mensagem de parabéns em português. Ministra do Exterior do país considera a democracia brasileira e o clima os grandes vencedores da eleição no Brasil.

O chanceler federal da Alemanha, Olaf Scholz, parabenizou nesta segunda-feira (31/10) o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva pela vitória na eleição presidencial brasileira.

Em mensagem publicada em português e alemão, o social-democrata Scholz afirmou aguardar com expectativa uma cooperação estreita e confiável com o Brasil, especialmente em relação à proteção climática e ao comércio bilateral.

Em novembro do ano passado, quando esteve em Berlim, Lula se encontrou com Scholz, que havia vencido a eleição alemã e costurava a nova coalizão de governo. O Partido Social-Democrata (SPD), do chanceler alemão, e o PT mantêm laços há décadas, e o petista manteve relações amistosas com figuras históricas da legenda alemã, como Gerhard Schröder, Johannes Rau e Helmut Schmidt.

Já a ministra do Exterior da Alemanha, Annalena Baerbock, afirmou que a eleição no Brasil teve um vitorioso, mas muitos vencedores, e o maior de todos é a democracia brasileira. "As eleições, que foram muito disputadas, foram transparentes e justas. Especialmente nestes tempos, isso é muito importante para nossa confiança na democracia e no Estado de Direito", disse a ministra durante uma visita a Astana, no Cazaquistão.

Baerbock, que é do Partido Verde, destacou ainda que um outro grande vencedor foi o clima. "Precisamos proteger as últimas florestas para que todos nós e nossas crianças possamos viver em segurança no futuro", declarou. Segundo a ministra, o resultado da eleição cria a esperança de que o desmatamento desenfreado da Amazônia chegue ao fim e que "o Brasil volte a ser um promotor na nossa luta conjunta contra a crise climática".

O presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, também parabenizou Lula pela vitória na eleição presidencial brasileira e sinalizou que gostaria de se encontrar em breve com o brasileiro.cn (AFP, ots)