Frio extremo provoca caos no norte da Europa

Uma onda de frio extremo está causando caos em países do norte da Europa, especialmente na Escandinávia. Milhares de pessoas ficaram presas em seus carros na manhã desta quinta-feira (04/01) devido a uma tempestade de neve na Dinamarca e na Suécia.

Na Dinamarca, um engarrafamento na autoestrada E45 nos arredores das cidades de Aarhus – segunda maior do país – e Randers chegou a se estender por até 30 quilômetros, de acordo com a agência de notícias Ritzau. Muitos veículos ficaram parados por mais de 20 horas.

O engarrafamento foi causado por um acidente envolvendo um caminhão na quarta-feira. Na manhã seguinte, o congestionamento tinha sido reduzido para apenas alguns quilômetros. A polícia dinamarquesa pediu aos motoristas da área que não saíssem de carro, devido às difíceis condições climáticas.

Os serviços de trem foram cancelados em algumas partes do país desde quarta-feira devido à tempestade de neve. Os trens voltaram a circular por volta do meio-dia desta quinta-feira, embora ainda com alguns atrasos.

Equipes tiraram carros da neve

No sul da Suécia, mais de mil carros e caminhões ficaram presos na neve na autoestrada E22 entre Hörby e Kristianstad nesta quinta, informou a agência de notícias TT. Soldados foram deslocados para ajudar nas operações de resgate depois dos chamados dos motoristas. De acordo com autoridades de transporte suecas, a estrada deverá ser reaberta na sexta-feira.

Embora as equipes de resgate tenham inicialmente rebocado os carros da neve, eles começaram a retirar as pessoas dos caminhões e carros no final manhã, de acordo com a TT.

A Dinamarca registrou até 50 centímetros de neve em alguns lugares nesta quinta-feira. Segundo o Instituto Meteorológico Dinamarquês, este foi o maior acúmulo de neve em 13 anos. No sudeste do país, grandes quantidades de chuva ameaçaram causar inundações.

Na Suécia, as temperaturas estiveram abaixo de zero em quase todo o país. Em Kvikkjokk-Årrenjarka, na Lapônia, foram registrados -43 graus Celsius.

Vila no norte da Suécia está coberta de neve Foto: EMMA-SOFIA OLSSON/TT NEWS AGENCY/AFP via Getty Images

Noruega e Finlândia

No extremo norte da Noruega, em Kautokeino, a temperatura caiu para 41,6 ºC negativos durante a noite.

As escolas permaneceram fechadas em vários municípios do sul do país, após fortes nevascas dos últimos dias, e algumas deveriam permanecer fechadas na sexta-feira.

A polícia desaconselhou que as pessoas saiam de carro, e todos os trens entre Oslo e Kristiansand também foram cancelados.

Na capital norueguesa, as temperaturas deverão cair para -25 ºC neste fim de semana.

Na Finlândia, um novo recorde sazonal de frio foi registrado em Enontekio, no noroeste do país, onde os termômetros atingiram -42,1 ºC.

md (DPA, AFP)