Frank Hofmann

Frank vê uma notícia como algo muito maior do que apenas fatos, ou seja, ele quer sempre saber a perspectiva das pessoas. Ele já recebeu diversos prêmios de jornalismo por suas reportagens para a televisão.

Além disso, Frank é historiador e cientista político, o que justifica seu enorme interesse por assuntos relacionados ao papel da Europa no mundo, ao desenvolvimento do velho continente após as duas guerras mundiais e à integração do Oriente e do Ocidente após a queda da Cortina de Ferro. Ele estudou em Berlim e Paris.