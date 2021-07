Franceses correm para se vacinar após reforço de restrições

Mais de 1,7 milhões de franceses agendaram a primeira dose da vacina nas últimas 24 horas, numa reação ao anúncio do governo francês de que será exigido um passe sanitário para frequentar restaurantes e bares.

O governo de Emmanuel Macron anunciou as medidas na segunda-feira (13/07), em reação a um aumento de casos de covid-19. Além da exigência do passe sanitário para certas atividades, Macron anunciou que a vacinação será obrigatória para profissionais de saúde.

"A vacinação não é obrigatória para todos, mas vamos estender a obrigação do passe sanitário ao máximo, para levar as pessoas a se vacinarem", disse Macron.

Após o discurso do presidente, uma plataforma de agendamento de vacinação passou a registrar tráfego recorde, ainda durante os anúncios de Macron.

"Registramos 20 mil consultas por minuto, um recorde absoluto desde o início da campanha", disse o diretor do site Doctolib, Stanislas Niox-Chateau, à rádio BFM.

O passe sanitário na França consiste em apresentar um comprovante de vacinação ou um teste PCR ou antigénico negativo com menos de 24 horas. Um teste positivo à covid-19 será também é válido se a doença tiver sido detectado há mais de duas semanas e menos de seis meses.

Até o anúncio, o passe sanitário era obrigatório na França apenas para viagens de avião e eventos com mais de 1.000 pessoas. A partir de agora, vai ser estendido na maior parte das atividades fora de casa, incluindo grandes espaços comerciais como centros comerciais.

Ainda no âmbito das medidas para incentivar a vacinação, testes PCR feitos sem receita vão deixar de ser reembolsados a partir do outono.

Durante esta terça-feira, o governo francês anunciou detalhes das medidas, que vão entrar em vigor a partir de agosto. Segundo o governo, haverá tolerância até o final do verão na utilização do passe sanitário para as crianças entre os 12 e os 17 anos.

A partir de agora, a vacinação completa vai ser reconhecida em França uma semana após a segunda dose, em vez de duas, anunciou também o ministro da Saúde, Olivier Véran.

No momento, 7.076 pessoas com covid-19 seguem internadas nos hospitais franceses e há 933 pacientes nas unidades de cuidados intensivos, menos 24 do que na véspera. O número de casos vem subindo. Foram detectados 6.950 novos casos na segunda-feira e 54 mortes.

