Forte explosão deixa feridos no centro de Nashville

Um veículo explodiu nesta sexta-feira (25/12) no centro de Nashville, nos Estados Unidos, quebrando janelas, destruindo outros carros e danificando prédios ao redor. Ao menos três pessoas ficaram feridas na explosão, que foi descrita pela polícia como um "ato intencional".

Fotos do local mostram edifícios e o asfalto carbonizados, além de vidros, galhos de árvores e tijolos espalhados pela rua, em uma área repleta de lojas, restaurantes e bares. A fumaça negra que se formou no céu podia ser vista a muitos quilômetros de distância.

A explosão foi sentida a vários quarteirões de distância, mas como ocorreu muito cedo nesta sexta-feira de Natal, por volta das 6h30 no horário local, as ruas estavam praticamente vazias. Autoridades informaram que três pessoas foram levadas ao hospital com ferimentos leves.

O presidente Donald Trump foi informado sobre o incidente, que está sendo investigado pelo FBI e pelo Escritório de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos, além da polícia metropolitana.

As autoridades ainda não relataram uma possível motivação para a explosão, mas, por ora, também não fizeram ligações com qualquer conspiração de terrorismo. Ainda não há suspeitos.

"Este parece ter sido um ato intencional. A polícia está fechando as ruas do centro, enquanto as investigações continuam", disse o Departamento de Polícia Metropolitana de Nashville.

Explosão quebrou janelas de carros e de edifícios e derrubou árvores

Antes da explosão, o veículo detonado emitiu uma gravação que advertia que uma bomba explodiria, relatou em entrevista coletiva o chefe da polícia local, John Drake. O policial explicou que foram tomadas precauções para inspecionar a área, mas não há indícios de outro explosivo no local.

Pouco antes das 6h, a polícia atendeu uma chamada que alertava para tiros na região. Mas os agentes que chegaram ao local não constataram nenhum sinal de tiroteio e perceberam que havia um veículo com uma gravação que avisava: "Uma bomba explodirá nos próximos 15 minutos".

Os agentes começaram pedir para os moradores do centro de Nashville abandonarem a região. Minutos depois, aconteceu a explosão.

Na mesma entrevista coletiva, o porta-voz da polícia, Don Aaron, detalhou que o veículo era um motorhome, mas ainda não se sabe se havia alguém dentro quando explodiu.

O prefeito de Nashville, John Cooper, afirmou que os danos do incidente foram "limitados, mas dramáticos", e que a cidade teve "sorte" de a explosão ocorrer no feriado de Natal, quando poucas pessoas estão no centro. "É lamentável, mas acho que em qualquer outra manhã, a história teria sido muito pior", disse Cooper.

A explosão ocorreu no centro de Nashville, o coração turístico da cidade, repleto de bares, restaurantes e estabelecimentos com música ao vivo.

Perto do centro também há um museu dedicado a Johnny Cash, considerado o "rei da música country". Nashville, capital do estado do Tennessee, é conhecida como a "Cidade da Música dos Estados Unidos".

EK/afp/rtr/ap/efe