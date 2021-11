Em 27 de dezembro de 1945, foi assinada em Bretton Woods a ata de criação do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, instituições com papéis e perfis de financiamento distintos.

O Fundo Monetário Internacional, FMI, é responsável pela estabilidade do câmbio e manutenção dos acordos monetários. E tem também a incumbência de combater a pobreza no Terceiro Mundo.