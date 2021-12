Correio responde a mais de 30 mil cartas para o Papai Noel

A agência da vila de Sankt Nikolaus, no estado alemão do Sarre, recebeu um recorde de correspondências endereçadas ao bom velhinho. Mais de 40 voluntários ajudaram a responder a cada uma, com um carimbo especial.

Uma filial do Deutsche Post, os correios da Alemanha, respondeu a mais de 30 mil cartas endereçadas ao Papai Noel, informou nesta segunda-feira (27/12) a agência de notícias alemã dpa.

A vila de Sankt Nikolaus, no estado do Sarre, na fronteira com a França, recebe há anos cartas para o bom velhinho, da mesma forma como outros lugarejos na Alemanha com nomes que remetem a céu, anjos e São Nicolau.

Na segunda-feira, a filial informou que recebeu um recorde de cartas para esta época festiva e contou com a ajuda de mais de 40 voluntários para responder a um total de 30.711 correspondências de crianças de 43 países. Foram 866 cartas a mais do que no ano passado.

Voluntários ajudaram a responder a um total de 30.711 correspondências de crianças de 43 países Foto: Oliver Dietze/dpa/picture alliance

Maioria das cartas vem da Alemanha

Cerca de 90% das cartas tiveram como remetente endereços da Alemanha. Em nível mundial, as crianças de Taiwan foram as que mais enviaram cartas (1.083).

Todas elas são respondidas e enviadas em um envelope marcado com um carimbo postal especial de St. Nikolaus. No total, o Deutsche Post tem sete filiais de Natal no país.

Além da aldeia de St. Nikolaus, o Papai Noel ou o Menino Jesus também podem receber cartas em Himmelpfort, no estado de Brandemburgo, Engelskirchen, na Renânia do Norte-Vestfália, em Himmelstadt, na Baviera, e em Nikolausdorf, na Baixa Saxônia.

Neste Natal, as demais três filiais, na Baixa Saxônia, receberam 80 mil cartas, de 58 países, incluindo China, Marrocos, Austrália, Argentina e Estados Unidos, disse uma porta-voz dos correios à agência de notícias alemã KNA na semana passada.

le/rw (dpa, kna)