Festival de Cannes é adiado por causa da pandemia

O Festival de Cannes anunciou nesta quarta-feira (27/01) que a 74ª edição do evento, inicialmente prevista para o período entre os dias 11 e 22 de maio, será adiada para julho devido à pandemia de covid-19.

Em função da evolução da situação sanitária ao redor do mundo, os organizadores decidiram que o festival ocorrerá entre 6 e 17 de julho.

No ano passado, a edição presencial foi cancelada devido às restrições impostas para frear os contágios do novo coronavírus. Entre os dias 27 e 29 de outubro, Cannes teve uma edição simbólica com a exibição dos curta-metragens em competição e de quatro pré-estreias da seleção oficial, mas sem prêmios.

O presidente do festival, Pierre Lescure, disse que a alternativa foi uma forma de estar presente junto à população e aos profissionais do setor. Cannes, além de premiar as prestigiosas produções, é uma vitrine essencial para a indústria cinematográfica, duramente atingida pela crise de saúde.

Os únicos dois prémios atribuídos no ano passado foram a Palma de Ouro para o melhor curta, vencida pelo egípcio I Am Afraid to Forget Your Face, de Sameh Alaa, e o prêmio da seção dedicada às escolas de cinema, a Cinefondation, que ficou com o indiano Ashmita Guha Neogi, por "Catdog".

Este ano, o primeiro grande festival do calendário, o Berlinale, desistiu de uma edição clássica e anunciou uma programação online em março, além de exibições abertas ao público em Berlim em junho.

JPS/efe/afp