A francesa Juliette Binoche é atriz desde a infância, já ganhou um Oscar de melhor atriz coadjuvante e um prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes.

Binoche nasceu em Paris, filha de um diretor de teatro e de uma atriz e já atuou no palco ainda quando era criança. Aos 18 anos, estreou no cinema. Não demorou muito e começaram os convites para filmar em Hollywood. Em 1996, ela ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante em "O paciente inglês". Juliette Binoche é uma das mais bem-pagas artistas do cinema francês e é considerada bastante peculiar: ela por exemplo rejeitou um papel no blockbuster "Jurassic Park".