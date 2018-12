Festa de Natal em sede da polícia acaba em pancadaria na Alemanha

"Chamem a polícia!”, podem ter pensado alguns no início da confusão. Mas o tumulto ocorria exatamente na sede da polícia do estado da Baixa Saxônia, localizada em Hannover, onde policiais se reuniam para o que deveria ser uma harmoniosa confraternização de fim de ano entre colegas.

"E isso porque deveriam servir de exemplo! Uma festa de Natal na polícia da Baixa Saxônia saiu completamente de controle”, ressalta o tabloide Bild em reportagem deste sábado (22/12). "Correu até sangue: festa de Natal da polícia em Hannover acaba em caos”, destaca a página online do semanário Der Spiegel.

Policiais embriagados, convidados feridos, uma caixa registradora furtada, um automóvel danificado. Este foi o saldo da festa natalina que reuniu centenas de convidados na sede do Departamento Central de Polícia (ZPD, na sigla em alemão) de Hannover.

"Os incidentes causaram consternação e agora estão sendo investigados", disse o porta-voz da polícia Karsten Wolff, da ZPD Hannover. "Nunca vimos uma coisa dessas numa festa de Natal nossa. Especialmente o ferimento da colega e o roubo nos deixam bastante chocados", afirmou Wolff. Ele reconhece, entretanto, que as festividades de fim de ano podem atrasar por alguns dias a realização dos inquéritos.

O tumulto ocorreu no dia 13 de dezembro, mas só foi divulgado nesta quinta-feira, por um comunicado publicado no boletim interno dos funcionários da polícia de Hannover.

O texto, divulgado pelo jornal Hannoversche Allgemeine Zeitung, informa que a festa começou "pacificamente”, com pessoas dançando, sorrindo e bebendo "como sempre”. Ou talvez um pouco além do normal: a certa altura, diversos convidados iniciaram uma briga.

Um dos presentes teve que ser imobilizado com uma técnica de artes marciais para que não agredisse outras pessoas. Uma mulher ficou ferida ao levar uma garrafa de cerveja na cabeça. O DJ da noitada reclamou que seu carro teve um dos espelhos retrovisores quebrados.

De acordo com o informe interno, alguns jovens policiais injetaram uma solução de sal de cozinha nas próprias veias, visando evitar uma posterior ressaca da bebedeira. Ainda segundo o comunicado, um policial tombou na lama após urinar no pátio da sede da polícia. Normalmente, álcool é proibido nas instalações da ZPD, mas foi feita uma exceção pelo festejo.

Como se não bastasse, centenas de euros foram roubados da caixa registradora da organização do evento. Funcionários da sede da polícia tiveram que fazer uma vaquinha para que os colegas que gastaram dinheiro do próprio bolso para promover a festa não fiquem no prejuízo.

