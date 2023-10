Feira de Frankfurt cancela homenagem a autora palestina

Uma cerimônia de premiação que homenagearia um romance de uma escritora palestina na Feira do Livro de Frankfurt, na Alemanha, foi cancelada "devido à guerra em Israel", informou a LitProm, associação literária alemã que organiza o prêmio.

Em 20 de outubro, a autora Adania Shibli receberia o LiBeraturpreis, que homenageia escritoras do Sul Global por uma obra recém-publicada em alemão. O romance, intitulado Minor detail, conta a história real do estupro e assassinato de uma menina beduína palestina em 1949 por soldados israelenses.

Escrito originalmente em árabe, o livro foi publicado em alemão em 2022. Sua tradução em inglês foi indicada para o National Book Award em 2020 e para o International Booker Prize em 2021.

Mas o romance dividiu opiniões. Enquanto foi bastante elogiado por alguns críticos, outros o criticaram duramente por considerarem que o livro serve a narrativas antissemitas.

O jornal suíço Tagesanzeiger, por exemplo, questionou: "Nos tempos de hoje, pode um romance que retrata Israel como uma máquina de matar ser homenageado com prêmios?"

O artigo chega ao cerne do debate que se desenrola no período que antecede a maior feira comercial de livros do mundo: como deve ser tratada a literatura que "supostamente traz sentimentos anti-Israel e antissemitas para o cenário cultural"?

Após cenas de apoio ao grupo fundamentalista islâmico Hamas nas ruas de Berlim durante o fim de semana, o jornal alemão taz também criticou: "Em vez de baklava para os transeuntes que se alegram com a morte de civis israelenses", escreve o jornal, "os prêmios também são concedidos a obras que retratam o Estado de Israel como uma máquina assassina, para o aplauso de doadores talvez bem-intencionados."

Decisão do júri é anterior aos ataques do Hamas

Em sua declaração anunciando o prêmio, a associação LitProm afirmou que o romance de Shibli é uma "obra de arte rigorosamente composta que fala do poder das fronteiras e do que os conflitos violentos fazem das pessoas".

O anúncio aconteceu muito antes de o Hamas – classificado como organização terrorista pela União Europeia, Estados Unidos, Alemanha e outros – atacar Israel no fim de semana passado, massacrando a população civil e levando a uma retaliação também brutal por parte das forças israelenses.

Mas mesmo quando a decisão sobre o prêmio foi tomada em meados de 2023, ela causou polêmica: na época, o jornalista Ulrich Noller, da emissora pública alemã WDR, deixou o júri em protesto.

Nascida em 1974, Adania Shibli vive e trabalha entre Berlim e Jerusalém. A autora palestina é atualmente escritora residente na Literaturhaus Zurich e, em 2021, foi professora convidada de Literatura Mundial na Universidade de Berna, na Suíça.

Por que alguns consideram o livro antissemita

O romance Minor detail é composto de duas partes. A primeira fala da garota palestina que é estuprada e assassinada no deserto de Negev durante a Guerra Árabe-Israelense de 1948.

Os soldados israelenses estacionados no deserto estão entediados; o comandante tem alucinações. Em uma patrulha, ele encontra um grupo de beduínos, que manda fuzilar, com exceção da garota e de um cachorro, que são levados para o acampamento militar.

A segunda parte do romance se passa décadas depois, quando um jornalista de Ramallah tenta entender o crime.

O crítico do taz considerou que a narrativa em primeira pessoa e o tom empático do livro mascaram um problema básico do texto: todos os soldados israelenses são retratados como estupradores e assassinos anônimos, enquanto os palestinos são vítimas de ocupantes atiradores.

A violência contra civis israelenses não é mencionada, talvez porque seja considerada um meio legítimo na luta pela libertação contra os invasores. Isso, de acordo com o taz, é a "base ideológica e desumana" do livro.

Autora concordou em cancelar cerimônia

A decisão sobre o cancelamento da cerimônia de premiação veio em reação aos últimos acontecimentos em Israel e na Faixa de Gaza. "Devido à guerra em Israel", foi decidido "junto com a autora" cancelar o evento na Feira do Livro de Frankfurt, escreveu a LitProm em seu site. "Ninguém tem vontade de celebrar neste momento."

A associação, contudo, acrescentou que ainda deseja conceder o prêmio ao romance de Shibli, apesar das críticas.

Antes do cancelamento, a associação de autores PEN Berlin já havia comentado sobre as críticas ao romance. "Nenhum livro se torna diferente, melhor, pior ou mais perigoso porque a situação das notícias muda", disse a porta-voz da PEN Berlim, Eva Menasse.

"Ou um livro é digno de um prêmio, ou não é. A decisão do júri em relação a Shibli, que foi tomada semanas atrás, foi, em minha opinião, muito boa. Retirar o prêmio dela seria fundamentalmente errado, tanto do ponto de vista político quanto literário", completou.

Feira quer promover vozes israelenses

Enquanto isso, o diretor da Feira do Livro de Frankfurt, Juergen Boos, se pronunciou sobre os ataques do fim de semana passado: "Condenamos o terror bárbaro do Hamas contra Israel da forma mais veemente possível."

Ele acrescentou que o terrorismo contra a população israelense contradiz todos os valores da Feira do Livro de Frankfurt, que está em "total solidariedade ao lado de Israel". Portanto, afirmou, a feira quer "tornar as vozes judaicas e israelenses particularmente visíveis".

Para isso, a autora e ativista da paz Lizzie Doron, que vive em Tel Aviv e Berlim, falará sobre os eventos atuais em Israel durante o evento em 21 de outubro.

Haverá também "momentos adicionais no palco para vozes israelenses", anunciou Boos, como o evento "Out of Concern for Israel". Devido às restrições de viagem, no entanto, algumas atrações tiveram que ser canceladas, como dois concertos de cantores israelenses.