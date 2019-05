Explosão atinge ônibus turístico perto de pirâmides no Egito

A explosão de uma bomba atingiu neste domingo (19/05) um ônibus de turismo próximo às pirâmides de Gizé, nos arredores do Cairo, no Egito. Ao menos 17 pessoas ficaram feridas, incluindo vários turistas, informaram as autoridades egípcias.

Segundo as fontes, o ônibus estava passando perto do Grande Museu Egípcio no momento da explosão. O museu, em construção, fica próximo às pirâmides, mas ainda não está aberto ao público.

O veículo transportava ao menos 25 pessoas, a maioria turistas da África do Sul, de acordo com as autoridades. Uma fonte de segurança afirmou à agência de notícias alemã DPA que há pelo menos cinco sul-africanos entre os feridos.

"Os cinco ficaram levemente feridos por estilhaços de vidro do ônibus", disse a fonte, que preferiu não se identificar.

A explosão danificou ainda os vidros de outro carro particular, mas não ficou claro se há feridos entre as quatros pessoas que estavam dentro do veículo.

Forças de segurança egípcias cercaram o local da explosão, e os feridos foram levados a um hospital nas proximidades, acrescentaram os funcionários. Não há relatos de mortos.

Mais cedo, outra fonte de segurança informou que a explosão foi causada por um dispositivo explosivo colocado próximo às paredes do museu.

Desde a derrubada do presidente islâmico Mohammed Morsi através de um golpe liderado pelas Forças Armadas em 2013, a situação da segurança no Egito é instável, com frequentes ataques terroristas.

Em grande parte das vezes, os alvos são forças de segurança do país ou a minoria copta cristã. Mas também turistas são alvos dos ataques.

O ataque deste domingo vem num momento em que a indústria do turismo – uma importante fonte de renda nacional – vem dando sinais de recuperação após anos de dificuldades causados pela violência e a turbulência política que se seguiram à revolta que derrubou o ex-líder Hosni Mubarak, em 2011.

Este é o segundo atentado a atingir turistas estrangeiros próximo às famosas pirâmides em menos de seis meses. Em dezembro, um ônibus transportando 15 turistas vietnamitas foi atingido por uma bomba também na beira da estrada, matando ao menos três pessoas.

EK/afp/ap/dpa

