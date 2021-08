Ex-agentes da ditadura argentina são condenados por estupro de prisioneiras

O mês de agosto em imagens

PF prende Roberto Jefferson, aliado de Bolsonaro

A Polícia Federal prendeu o ex-deputado Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB e aliado de Jair Bolsonaro, no âmbito do inquérito que apura milícias digitais. A prisão foi autorizada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes, que justificou que Jefferson faz parte do "núcleo político" de suposta organização criminosa digital que visa "desestabilizar as instituições republicanas". (13/08)