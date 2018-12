Exército sírio entra em área controlada por curdos

O Exército da Síria anunciou nesta sexta-feira (28/12) ter entrado na cidade de Manbij, no norte do país, depois que as milícias curdas sírias Unidades de Proteção Popular (YPG) se retiraram do local e lançaram um pedido de ajuda diante de uma ameaça de ofensiva da Turquia.

A saída das YPG de Manbij acontece dias depois que o presidente americano, Donald Trump, anunciou a retirada de suas tropas da Síria, que apoiavam as milícias curdas na ofensiva contra o grupo terrorista "Estado Islâmico" (EI).

As milícias curdas na Síria temem que o governo do presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, esteja preparando uma ofensiva no norte da Síria contra as YPG, grupo que vinha controlando grandes áreas do norte do país, na fronteira com a Turquia, e que Ancara considera terrorista, por seus vínculos com o PKK, a guerrilha curda ativa em território turco. No domingo, um grande contingente de tropas turcas foi deslocado para a região de fronteira com a Síria.

As Forças Armadas do regime sírio enviaram tropas à cidade "em resposta ao pedido do povo da região de Manbij" e visando "impor a soberania do Estado em cada centímetro do território da República Árabe da Síria", diz uma nota divulgada pela agência de notícias governamental síria Sana.

As tropas do presidente Bashar al-Assad entraram em Manbij e hastearam a bandeira síria, segundo a agência.

No comunicado, o governo reiterou o compromisso de "esmagar o terrorismo e derrotar todos os invasores e ocupantes do território da Síria".

O anúncio da entrada das tropas sírias em Manbij aconteceu minutos depois que as milícias curdas das YPG pediram ajuda a Assad para proteger a região diante de uma possível ofensiva da Turquia.

O grupo anunciou que retirou suas tropas de Manbij e que está cedendo o controle da cidade às forças governamentais.

"Convidamos as forças do governo sírio, que têm a obrigação de proteger o país, a nação e suas fronteiras, para que tomem controle das áreas das quais nossas forças estão se retirando, em particular Manbij, e que protejam essas áreas contra uma invasão turca", disse o grupo em comunicado.

A Rússia, aliada do presidente Assad, saudou a investida. O porta-voz do Kremlin Dmitry Peskov afirmou que a notícia é "um passo positivo" para "estabilizar a situação" na Síria.

O Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH) informou na quinta-feira que "dezenas de veículos" com centenas de combatentes das forças leais a Assad chegaram aos arredores de Manbij.

MD/efe/lusa/afp/ap/rtr

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| WhatsApp | App | Instagram | Newsletter