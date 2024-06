A arena do 1. FC Köln foi reconstruída de 2001 a 2004 como estádio da Copa do Mundo de 2006. Ela fica no local do Müngersdorfer Stadion, dos anos 20. Na Eurocopa 2024, acontecem aqui quatro jogos da fase de grupos e um das oitavas de final. Muito aguardadas são as partidas da Escócia contra a Suíça e a da Inglaterra contra a Eslovênia.