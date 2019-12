EUA testam míssil balístico na costa da Califórnia

Os Estados Unidos testaram nesta quinta-feira (12/12) um míssil balístico, que seria proibido pelo Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário (INF), abandonado pelo país no início de agosto.

O míssil foi lançado por volta das 8h30 (horário local). O Pentágono informou que o teste foi realizado na base da Força Aérea de Vandenberg, na Califórnia. "Atualmente estamos avaliando os resultados", disse o comunicado.

Os militares não informaram o motivo do teste, que geralmente é visto como uma demonstração da capacidade operacional do sistema de defesa de mísseis nucleares dos EUA. O lançamento ocorreu em meio a ameaças da Coreia do Norte de realizar um teste de míssil balístico se os Estados Unidos não fizerem concessões nas relações bilaterais até o final do ano.

Esse foi o terceiro teste de mísseis realizado pelo país desde que deixou o INF. O primeiro ocorreu em agosto, quando o Pentágono lançou um míssil de cruzeiro a partir da ilha de San Nicolás, na Califórnia, que percorreu mais de 500 quilômetros antes de cair no mar.

Assinado em 1987 por Rússia e EUA, o INF visa eliminar mísseis de curto e médio alcance. O acordo vigorou por mais de 30 anos e foi um dos mais importantes do final da Guerra Fria. Nele, pela primeira vez as superpotências concordaram em eliminar armas nucleares e submeter-se a extensas inspeções para assegurar que ambos os lados seguissem as regras do tratado.

Há algum tempo, os EUA acusavam a Rússia de descumprimento do acordo, com base em relatórios de inteligência. Washington argumentou que o míssil russo 9M729 violaria o INF. Moscou negou as alegações: com um alcance máximo de 480 quilômetros ele estaria abaixo dos limites do tratado. O governo russo acusa, no entanto, os Estados Unidos por quebrar o pacto.

Especialistas temem que o fim do INF possa prejudicar outros acordos de controle de armas, além de acelerar a erosão de sistema global projetado para conter a disseminação de armas nucleares, levando a uma nova corrida armamentista.

CN/afp/dpa/rtr

