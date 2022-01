EUA têm recorde de hospitalizações por covid-19

As hospitalizações por covid-19 nos Estados Unidos atingiram o recorde nesta segunda-feira (10/01), de acordo com uma contagem da agência de notícias reuters, à medida que a variante ômicron se espalha pelo país, preocupando as autoridades quanto a uma possível saturação dos sistemas de saúde.

Foram 132.646 pessoas hospitalizadas com covid-19 nesta segunda-feira, superando o recorde anterior de 132.051 pacientes em hospitais, em janeiro do ano passado.

As hospitalizações aumentaram de forma constante desde o final de dezembro, dobrando nas últimas três semanas, quando a ômicron rapidamente ultrapassou a delta e se tornou a variante dominante nos EUA.

Embora potencialmente menos grave, as autoridades de saúde alertam que o grande número de infecções causadas pela ômicron pode sobrecarregar os sistemas hospitalares. Algumas instituições já suspenderam procedimentos eletivos. Outras estão permitindo que profissionais da saúde que testaram positivo para covid-19 continuem trabalhando.

Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Missouri, Ohio, Pensilvânia, Porto Rico, Ilhas Virgens Americanas, Vermont, Virgínia, Washington D.C. e Wisconsin relataram níveis recordes de pacientes hospitalizados com o coronavírus recentemente, de acordo com a análise da reuters.

A variante ômicron fez os casos de covid-19 nos EUA explodirem para uma média de 700.000 por dia. Apenas sete estados não estabeleceram recordes de infecções por covid-19 em 2022: Arizona, Idaho, Maine, Montana, Dakota do Norte, Ohio e Wyoming, segundo reuters.

Levando em consideração a população, Washington, D.C., lidera o ranking de novas infecções, seguido de Rhode Island, Nova York, Nova Jersey, Massachusetts e Vermont.

Hospitais autorizam positivados a trabalhar

Autoridades de saúde da Califórnia anunciaram no fim de semana que funcionários de hospitais com resultado positivo para covid-19, mas sem sintomas, podem continuar trabalhando. Alguns hospitais em Rhode Island e no Arizona fizeram o mesmo.

O Departamento de Saúde Pública da Califórnia disse que a nova política foi motivada por "escassez crítica de pessoal".

No mês passado, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças disse que os profissionais de saúde infectados que não apresentem sintomas podem retornar ao trabalho após sete dias e com um teste negativo. No entanto, o tempo de isolamento pode ser reduzido ainda mais se houver escassez de pessoal.

Os trabalhadores infectados serão obrigados a usar máscaras N95 e devem tratar apenas pacientes positivos para covid-19.

A Associação de Enfermeiros da Califórnia, com cerca de 100.000 membros, se opôs à decisão e alertou que isso levará a mais infecções.

A presidente da entidade, Cathy Kennedy, disse que o governador Gavin Newsom e outros líderes estaduais "estão colocando as necessidades das empresas de saúde antes da segurança de pacientes e trabalhadores". "Queremos cuidar de nossos pacientes e vê-los melhorar, não potencialmente infectá-los", completou.

Na área de Phoenix, a Dignity Health, uma importante operadora de hospitais, enviou um memorando aos funcionários dizendo que os contaminados com o coronavírus que se sentem bem o suficiente para trabalhar podem solicitar autorização a seus gerentes.

Na semana passada, a França anunciou que permitiria que profissionais de saúde com sintomas leves de covis-19 ou assintomáticos continussem tratando pacientes.

le (reuters, afp, ots)