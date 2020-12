EUA registram novo recorde de mortes por covid-19

Os Estados Unidos registraram um novo recorde de mortes por covid-19. Em 24 horas, foram registrados no país 3.157 óbitos em decorrência da doença, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (03/12). O número de novas infecções pelo coronavírus também superou a média diária de 200 mil e o de internações passou pela primeira vez de 100 mil.

A ocorrência dessas três marcas em um único dia gera um forte sinal de alerta e pode indicar que o pior ainda está por vir. Isso se deve em parte, à disseminação do coronavírus durante o feriado do Dia de Ação de Graças, quando milhões de americanos ignoraram as recomendações para que permanecessem em suas casas e evitassem as viagens e o contato com seus familiares.

Em todo o país, o aumento dos casos da doença sobrecarregou os hospitais e os profissionais de saúde, que muitas vezes estão em número insuficiente. Segundo o serviço de rastreamento da doença Covid Tracking Project, o número de hospitalizados atingiu o ponto mais alto nesta quarta-feira, com o dobro do total das internações do mês anterior.

Atualmente há mais de 100 mil leitos ocupados por causa da covid-19 e quase 20 mil pacientes estão em unidades de terapia intensiva (UTI) em todo o país.

Já o número de infecções confirmadas recentemente passou de 200 mil pela segunda vez em menos de uma semana, segundo a Universidade Johns Hopkins, que monitora o avanço da covid-19 nos EUA e em todo o mundo.

"A realidade é que dezembro e janeiro serão tempos difíceis. Acredito, na verdade, que será o período mais complicado na história da saúde pública dessa nação", afirmou Robert Redfield, diretor do Centro de Prevenção e Controle de Doenças (CDC) dos EUA.

Neste ritmo, os EUA não demorarão para chegar a 300 mil mortes causadas pela doença no período mais delicado do ano: as férias natalinas. Segundo Redfield, é possível que o país chegue a fevereiro com 450 mil mortes por covid-19, o que significa mais 180 mil óbitos entre dezembro e janeiro. Em todo o país, o coronavírus já causou mais de 273 mil mortes e infectou quase 14 milhões de pessoas.

As 3.157 mortes registradas nesta quinta-feira pela Universidade Johns Hopkins superam o número de vítimas do ataque terrorista de 11 de setembro de 2001 e a marca de 2.603 óbitos registrada no dia 15 de abril, quando a região metropolitana de Nova York estava no epicentro da epidemia no país.

