EUA pedem que pessoas vacinadas voltem a usar máscara em espaços fechados

A agência nacional de saúde pública dos Estados Unidos anunciou nesta terça-feira (27/07) que os americanos já completamente vacinados devem voltar a usar máscara em locais públicos fechados em áreas onde a taxa de infecção pela covid-19 está alta. A reversão das regras anteriores é uma resposta à variante delta, que é mais infecciosa.

A diretora do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês), Rochelle Walensky, disse que os dados sugerem que as pessoas vacinadas podem também se infectar com a variante delta em alguns casos e, apesar de não ficarem gravemente doentes, podem transmiti-la a pessoas que ainda não estão imunizadas.

Ela disse que os dados se baseiam em evidências de vários estados e de outros países.

O CDC também recomendou o uso de máscara em espaços fechados para todos os professores, funcionários, estudantes e visitantes das escolas, independentemente do status de vacinação.

O presidente americano Joe Biden, falando mais tarde, disse que "o anúncio do CDC deixa claro que a proteção mais importante que temos contra a variante delta é ser vacinado". Ele afirmou esperar que as pessoas nas áreas afetadas seguissem as novas diretrizes do CDC, mencionando que fará isso.

Quais eram as diretrizes do CDC sobre máscaras até agora?

Durante um longo período da pandemia, o CDC aconselhou os americanos a usar máscaras faciais ao ar livre se estivessem a menos de 1,8 metro um do outro.

Em abril, a agência relaxou as diretrizes sobre o uso de máscaras em ambientes externos, após o aumento do número de vacinas aplicadas. Aqueles que haviam sido totalmente vacinados não precisavam mais usar máscaras, a menos que estivessem em grandes multidões.

As diretrizes foram novamente alteradas em maio, e as pessoas totalmente vacinadas não precisavam mais usar máscaras ao ar livre em multidões e na maioria dos locais fechados. As pessoas ainda são obrigadas a usar máscaras em locais públicos cheios, incluindo ônibus, aviões e hospitais.

Qual é a situação atual da covid-19 nos EUA?

Os EUA continuam a liderar os números globais no que diz respeito ao número de novas infecções. A média atual é de mais de 57 mil novos casos por dia, dos quais cerca de 24 mil requerem hospitalização.

Os Estados Unidos registraram mais de 34,5 milhões de infecções e mais de 600 mil mortes relacionadas ao coronavírus desde o início da pandemia. Cerca de metade da população já foi vacinada

Na semana passada, as autoridades sanitárias dos EUA disseram que a variante delta representa mais de 80% das novas infecções. Houve um aumento de 32% no número de hospitalizações por covid-19 em comparação com a semana anterior.

As autoridades decidiram nesta segunda-feira manter as restrições existentes a viagens internacionais por causa da preocupações com a taxa de infecção da variante delta.

Os EUA atualmente proíbem a entrada da maioria dos cidadãos não americanos que estiveram no Reino Unido, nas 26 nações do Espaço Schengen na Europa, Irlanda, China, Índia, África do Sul, Irã e Brasil nas duas semanas anteriores.

Pandemia entres os não vacinados

Autoridades de saúde dos EUA também lutam para convencer mais pessoas a se imunizarem contra a covid-19, em meio à disseminação de teorias da conspiração.

Em entrevista à CNN no domingo (25/07), Anthony Fauci, principal assessor médico de Biden, afirmou que o país "caminha na direção errada" enquanto o número de casos da doença continua a aumentar, sobretudo entre os que não se vacinaram.

"É realmente uma pandemia entre os não vacinados", disse Fauci. "É por isso que estamos praticamente implorando às pessoas não vacinadas que se vacinem." Ele se disse frustrado e afirmou que os Estados Unidos estão passando por uma "situação difícil desnecessária".

Entre os adultos que ainda não foram imunizados, 35% disseram que provavelmente não tomarão a vacina, e 45% afirmaram categoricamente que não o farão, segundo levantamento da agência de notícias Associated Press em parceria com o centro de pesquisa NORC, divulgado no fim da semana passada. Apenas 3% disseram que vão se vacinar com certeza, e 16%, que provavelmente tomarão um imunizante.

Uma reportagem do jornal The New York Times aponta que em Louisiana autoridades de saúde locais enfrentam forte desconfiança em relação às vacinas, impulsionada por veículos de notícias e legisladores conservadores e por fake news disseminadas na internet. Entre os últimos no ranking da vacinação no país, o estado tem a segunda maior média diária de casos por 100 mil do país.

"Infelizmente estamos na vanguarda da disseminação da delta", disse Joseph Kanter, a principal autoridade de saúde do estado, citado pelo New York Times. "Perdemos todo o progresso que tínhamos feito."

Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC), em 30 estados, menos da metade de população foi vacinada.

