EUA devem publicar dados sobre origem da covid-19

Por unanimidade, a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou nesta sexta-feira (10/03) que devem ser tornadas públicas as informações sobre possíveis ligações entre a pandemia de covid-19 e um laboratório chinês, suspeito de ter provocado a disseminação do vírus por um vazamento do patógeno no final de 2019.

Na semana passada, no dia 1º de março, o Senado americano já havia votado pela divulgação das informações a partir do diretor de Inteligência Nacional, Avril Haines. Aora, o projeto deve ir para a Casa Branca a fim de ser assinado pelo presidente americano, Joe Biden.

O surto de coronavírus – que depois se transformou em uma pandemia – começou na cidade de Wuhan, no leste da China, e, até o momento, matou quase 7 milhões de pessoas em todo o mundo – mais de 1 milhão de mortes ocorreram nos EUA.

Autoridades de saúde e a inteligência americana, no entanto, continuam divididas sobre como a transmissão do vírus a humanos teve início: por meio de um animal infectado ou através de um vazamento originado no Instituto de Virologia de Wuhan.

O Departamento de Energia dos EUA concluiu, ainda que sem total certeza, que o vírus provavelmente escapou de maneira acidental de um laboratório, o que corrobora a avaliação do FBI, mas contradiz as conclusões de várias outras agências.

Na quarta-feira, o antigo diretor do Centro de Controle e Proteção de Doenças, Robert Redfield, defendeu a teoria do vazamento a partir de um laboratório diante de senadores. Já o Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas e os Institutos Nacionais de Saúde identificaram um animal infectado como o provável culpado.

"Basicamente, há um amplo consenso na comunidade de inteligência de que o surto não é o resultado de uma arma biológica ou engenharia genética. O que não há consenso é se houve vazamento no laboratório", afirmou Haines.

Enquanto integrantes do governo Biden dizem que as origens da pandemia poderão nunca ser conhecidas, a China afirma que o vazamento do laboratório como causa não tem credibilidade.

"O povo americano precisa saber todos os aspectos, incluindo como esse vírus foi criado e, especificamente, se a incidência natural foi resultado de um evento a partir de um laboratório", disse Mike Turner, presidente republicano do Comitê de Inteligência da Câmara, em apoio à medida.

A principal liderança democrata na votação, Jim Himes, classificou o projeto de lei de um importante primeiro passo: "Espero que ele esclareça algumas das especulações, alguns dos rumores que estão por aí."

gb (AFP, Reuters)