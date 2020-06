EUA batem recorde diário de novos contágios por coronavírus

Os Estados Unidos quebraram seu recorde diário de infecções pelo novo coronavírus nesta sexta-feira (26/06), com 45.330 casos, o que elevou o total no país desde o início da pandemia para 2.462.057, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.

Já o número total de mortes subiu para 124.978, com 574 registradas no dia. Além destas, também entraram no cômputo outras 1.854 suspeitas de terem ocorrido por covid-19 em Nova Jersey e que foram relatadas pelo estado.

Os EUA bateram o recorde em parte graças a um aumento do ritmo de casos em estados do sul e do oeste como Flórida, Texas, Califórnia e Arizona, que juntos são responsáveis por quase metade das novas infecções em todo o país.

Nova York, entretanto, continua como o estado mais afetado do país pelo coronavírus, com 391.220 casos confirmados e 31.342 mortes, sendo que, somente na cidade de Nova York, 22.421 pessoas morreram.

Nova Jersey é o segundo estado com mais mortes por covid-19 (14.914), seguido por Massachusetts (8.012) e Illinois (6.847).

O número atual de mortes já ultrapassou as estimativas mais conservadora da Casa Branca, que projetava de 100 mil a 240 mil mortes devido à pandemia.

Já o presidente Donald Trump chegou a dizer que o número final seria de 50 mil a 60 mil, mas depois se retificou e previu até 110 mil mortes, um número que também foi ultrapassado.

O Instituto de Métricas e Avaliação da Saúde da Universidade de Washington (IHME), cujos modelos de previsão da evolução da pandemia são frequentemente utilizados pela Casa Branca, estima que o país chegará a outubro com cerca de 180 mil mortes.

AS/efe

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| App | Instagram | Newsletter