EUA advertem China contra fornecer "apoio letal" à Rússia

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, criticou neste domingo (19/02) a possibilidade de a China estaria fornecer armas e munição à Rússia.

"Até ao momento, empresas chinesas [...] forneceram apoio não letal à Rússia para uso na Ucrânia. Agora estamos preocupados com a informação de que estão considerando fornecer apoio letal", comentou, numa entrevista à emissora CBS News, sublinhando que a situação poderá ter "sérias consequências".

Ele relatou que no sábado, à margem da Conferência de Segurança de Munique, reuniu-se com o representante máximo da diplomacia chinesa, Wang Yi, e transmitiu-lhe a "profunda preocupação" dos Estados Unidos com a ocorrência desse tipo de transação.

Justificando as suspeitas de Washington, Blinken discorreu: "Apenas semanas antes da agressão [militar russa em solo ucraniano], a senhora lembrará que o presidente Xi [Jinping, da China] e o presidente [russo Vladimir] Putin tiveram um encontro em que falaram de parceria sem limites. E estamos apreensivos que, entre essa falta de limites, esteja o apoio chinês para a Rússia na guerra."

Sob a sombra do balão espião

Pequim nega que Moscou tenha solicitado o fornecimento de material militar e reitera sua posição de neutralidade ne guerra na Ucrânia, com recorrentes apelos à paz.

No entanto, Washington já sancionou uma empresa chinesa por fornecer imagens de satélite da Ucrânia ao grupo mercenário russo Wagner, que contribui com milhares de combatentes para a invasão russa da Ucrânia. O chefe da diplomacia americana ressaltou que "obviamente na China não há distinção entre empresas privadas e o Estado".

Caso ocorra, acrescentou Blinken, essa entrega de armas causará "problemas sérios" para o relacionamento dos EUA com a China – já seriamente abalado desde que um "balão espião" de procedência chinesa foi detectado e derrubado pela Força Aérea americana.

Localizado no fim de janeiro no espaço aéreo americano, o objeto foi abatido sobre as águas do Atlântico em 4 de fevereiro. Dias antes, sobrevoara diversas áreas dos Estados Unidos, como o estado de Montana (noroeste), onde se localiza um dos três campos de silos de mísseis nucleares do país. Pequim alega que o balão teria atravessado acidentalmente o território dos EUA.

O secretário de Estado americano manifestou ainda receio de que a China ajude a Rússia a escapar das sanções económicas ocidentais, uma vez que o comércio bilateral entre os dois países continua a aumentar e Pequim continua a comprar petróleo, gás e carvão da Moscou.

av (AFP,Lusa,Reuters)