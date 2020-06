EUA acreditam que mais de 20 milhões foram infectados pelo coronavírus

Especialistas do governo dos Estados Unidos acreditam que mais de 20 milhões de americanos podem ter contraído o coronavírus – dez vezes mais que os números oficiais, indicando que muitos tiveram a doença sem terem sintomas.

O diretor dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), Robert Redfield, afirmou que entre 5% a 8% da população americana foi infectada, segundo projeção baseada em testes serológicos usados para determinar a presença de anticorpos, que mostram se um indivíduo teve a doença.

Os EUA estão experimentando uma disparada nos números da pandemia de coronavírus, principalmente nos estados do sul e oeste. O país registrou nesta quinta-feira (26/06) a maior cifra de novos casos diários desde o início da crise de covid-19, com 39.972 infecções e 2.425 novas mortes, de acordo com a Universidade Johns Hopkins. O recorde anterior era de 36. 400 novos contágios, registrados em 24 de abril.

Foi reportado um aumento no número de casos em cerca de 30 estados. O crescimento das infecções, verificado principalmente nas áreas a sudoeste, corresponde a um ritmo de disseminação que não era registrado desde abril. Entre os mais atingidos estão Arizona, Califórnia, Texas e Flórida.

O aumento alarmante nos casos levou vários estados a interromper seus planos de reabertura, incluindo Oregon, Arizona, Utah e Texas.

Nesta quinta-feira, o Texas registrou número recorde de 5.996 novos contágios. O governo local anunciou que irá impor uma "pausa temporária" nas medidas de flexibilização, semanas depois de ter se tornado um dos primeiros a implementarem medidas de reabertura no país.

O número de novas infecções no estado ultrapassou durante três dias os 5 mil, e o número de hospitalizações dobrou em duas semanas. "Essa pausa temporária ajudará o nosso estado a reduzir a propagação até que possamos entrar com segurança na próxima fase de abertura do nosso estado para os negócios", disse em nota o governador Greg Abbott, republicano em seu segundo mandato.

No Arizona, foram reportadas 3.056 infecções adicionais nesta quinta-feira, no quarto dia seguindo em que o estado apresentou um aumento de casos superior a 3 mil.

Os contágios têm disparado após o governador republicano Doug Ducey ter decidido suspender mês passado as medidas de restrição. Nos últimos sete dias, 23% dos testes realizados no estado foram positivos, quase o triplo da média nacional. Ducey também anunciou uma pausa em seus planos de reabertura.

O Mississippi anunciou um recorde de 1.092 novos casos de coronavírus, a segunda vez nesta semana que a contagem diária do estado atingiu novos recordes.

Cerca de 2,4 milhões de pessoas contraíram a doença na maior economia do mundo, com mais de 124 mil mortos, segundo a Universidade Johns Hopkins.

MD/rtr/afp/ap

