Estudo prova que sono regular mantém saúde

A cama como objeto de arte

Entre o pop e a provocação

Em 1994, Bettina Rheims fotografou a cantora pop Madonna de lingerie, sentada sobre uma cama desarrumada. As rosas vermelhas no buquê em cima do criado-mudo podem ser interpretadas como um símbolo de amor e paixão, enquanto as pétalas caídas remetem à efemeridade. No mesmo ano, Madonna lançou o álbum "Bedtime Stories".