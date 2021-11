Alegria em hospital na pandemia: show de palhaços e encontro com familiares por tablets

[Vídeo] Em parceria com os clowns do Narizes de Plantão, hospital de campanha promove momentos de felicidade para pessoas internadas por covid-19. “Uma coisa tão linda. Você não fica com aquela depressão, ansiedade. Porque se você ficar ansiosa, vai ficar mais tempo aqui.”