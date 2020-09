Estudo da vacina de Oxford é pausado após suposta reação adversa

A farmacêutica AstraZeneca informou nesta terça-feira (08/09) que interrompeu temporariamente o estudo de sua vacina contra a covid-19 desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford, enquanto investiga um possível efeito colateral grave em um paciente.

A fase final dos testes da vacina, uma das candidatas mais promissoras do mundo, é realizada também no Brasil, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

"Como parte dos testes globais controlados e randomizados em andamento da vacina de Oxford contra o coronavírus, nosso processo de revisão padrão foi acionado e voluntariamente pausamos a vacinação para permitir a revisão dos dados de segurança por um comitê independente", disse um porta-voz em comunicado.

A empresa não deu detalhes sobre a suposta reação adversa, chamando-a apenas de uma "doença potencialmente inexplicada". A farmacêutica deverá agora apurar se o efeito colateral observado no voluntário possui, de fato, alguma relação com a vacina.

O site de notícias Stat, especializado em saúde e tecnologia, foi quem primeiro revelou a interrupção nos testes, afirmando que o incidente ocorreu com um paciente no Reino Unido.

O porta-voz da AstraZeneca, que mais tarde confirmou a pausa nas pesquisas, disse que a vacinação será interrompida nos Estados Unidos e nos demais países participantes.

No mês passado, a empresa começou a recrutar 30 mil pessoas nos EUA, em seu mais abrangente estudo da vacina. Milhares de pessoas estão sendo testadas também no Reino Unido, enquanto projetos menores são realizados no Brasil e na África no Sul.

Suspensões temporárias de grandes estudos médicos não são incomuns, e investigar qualquer reação grave ou inesperada é parte obrigatória dos testes de segurança. A AstraZeneca apontou ser possível que o problema tenha sido uma coincidência, já que doenças de todos os tipos podem surgir em estudos que envolvem milhares de pessoas.

"Estamos trabalhando para agilizar a revisão do evento único para minimizar qualquer potencial impacto no cronograma de testes", disse a empresa no comunicado.

O incidente ocorre no mesmo dia em que a AstraZeneca e outras oito farmacêuticas se comprometeram, de forma conjunta e pouco usual, a defender os mais altos padrões éticos e científicos no desenvolvimento de suas vacinas contra a covid-19. Entre as demais signatárias estão Pfizer, Johnson & Johnson, Merck, Moderna, Sanofi e BioNTech.

O anúncio também vem no mesmo dia em que o ministro interino da Saúde brasileiro, Eduardo Pazuello, declarou que a vacinação no país terá início já em janeiro de 2021.

"A gente está fazendo os contratos com quem fabrica a vacina, e a previsão é de que essa vacina chegue para nós a partir de janeiro. Em janeiro do ano que vem, a gente começa a vacinar todo mundo", declarou ele em reunião ministerial.

A vacina em questão é justamente a desenvolvida pela AstraZeneca e a Universidade de Oxford, que só receberá autorização para ser usada na população quando os estudos forem concluídos e comprovaram sua eficácia e segurança.

