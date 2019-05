Estudantes planejam marchas pelo clima em 1.300 cidades

Uma segunda onda global de passeatas estudantis em prol do clima está agendada para ocorrer em quase 1.300 cidades em mais de 100 países na próxima sexta-feira (24/05), segundo estimativas divulgadas pelos próprios organizadores.

Os protestos mundo afora no dia 24 de maio são inspirados no discurso da adolescente sueca Greta Thunberg, que emergiu recentemente como nova popstar em defesa da proteção do meio ambiente e por políticas ecologicamente conscientes.

Segundo dados divulgados pelos organizadores na segunda-feira, 1.297 passeatas estavam planejadas em 109 países.

"Todos são bem-vindos. Todos são necessários", escreveu Thunberg em sua conta no Twitter. Na semana passada, a jovem sueca estampou a capa da revista americana Time.

Um protesto semelhante em 15 de março atraiu centenas de milhares de manifestantes em mais de 130 países, desde a Austrália até o Uruguai.

Thunberg tem participado de protestos semanais do lado de fora do Parlamento da Suécia, em Estocolmo, desde agosto de 2018. Sua iniciativa se espalhou e inspirou estudantes de todo o mundo a realizarem manifestações em prol de ações climáticas sob o lema "Fridays for Future" (ou Greve pelo Futuro, como vem sendo chamado no Brasil).

No mês passado, Thunberg teve um encontro com o papa Francisco nos bastidores de um evento do Vaticano na Praça de São Pedro. O pontífice a encorajou a prosseguir com o seu ativismo.

A jovem de 16 também se dirigiu recentemente a parlamentares em Londres, a líderes mundiais no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, e àqueles que participaram da conferência climática da ONU realizada no ano passado em Katowice, na Polônia.

PV/dpa/ots

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| WhatsApp | App | Instagram | Newsletter