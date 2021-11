O "Estado Islâmico" remonta à queda do ditador Saddam Hussein, em 2003. O jordaniano Abu Musab al-Sarkawi criou o grupo extremista sunita Jama'at al-Tawhid wal-Jihad para combater a presença americana no Iraque.

O grupo sunita surgiu a partir de diversas organizações extremistas leais ao antigo regime iraquiano e que lutavam contra a ocupação americana e contra a ascensão dos xiitas ao governo iraquiano. Após a retirada das tropas dos EUA do Iraque, entre junho de 2009 e dezembro de 2011, os jihadistas começaram a se reagrupar, tendo como novo líder Abu Bakr al-Bagdadi, que rebatizou o grupo militante sunita como "Estado Islâmico do Iraque e do Levante" (EIIL). Com frequência cada vez maior, líderes internacionais referem-se ao grupo terrorista como Daesh, deixando de lado as várias outras denominações, como Estado Islâmico, IS, ISIS ou ISIL. Ao usar o termo Daesh, rejeitam a pretensão do grupo de ser um Estado e califado e o tratam uma associação terrorista.