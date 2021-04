Estado alemão expulsa turistas para combater a pandemia

A polícia de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental barrou mais de 500 turistas do estado entre sexta-feira e sábado (03/04) como parte dos esforços para conter a pandemia, que incluem uma proibição do turismo de massa.

Segundo as autoridades locais, os turistas, que vieram de outros estados, não apresentaram um motivo válido para sua permanência. O estado do norte da Alemanha, conhecido por sua costa do Mar Báltico, é um destino turístico popular, especialmente na primavera.

Um total de 343 pessoas em 189 veículos foram barrados em estradas que dão acesso ao estado na Sexta-feira Santa, enquanto 193 pessoas foram solicitadas a dar meia volta no sábado, depois que policiais verificaram 91 veículos em Neubrandenburg.

"No geral, as pessoas que foram barradas se comportaram de maneira cooperativa e amigável. Um total de 790 veículos foram abordados", apontaram as autoridades

A polícia pediu ainda que "todos os cidadãos observem os regulamentos em vigor para conter o coronavírus em Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental".

O turismo, mesmo em excursões de um dia, não está sendo permitido em Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental como parte das restrições do coronavírus. No entanto, visitas a parentes próximos, como pais e filhos, são permitidas.

O estado registrou 110 novas infecções no sábado, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde e Assuntos Sociais. Quatro pessoas morreram de coronavírus no mesmo dia, elevando o total de mortes no estado para 875. Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental tem 1,6 milhão de habitantes.

Já a Alemanha registrou 12.196 novos casos de coronavírus neste domingo, elevando o número total para 2.885.386 infecções, de acordo com dados do Instituto Robert Koch (RKI) para doenças infecciosas. Mais 68 mortes foram registradas, e o total chegou a 76.963.

