Guia apresenta os 111 lugares mais extremos da Europa

No guia de viagens 111 lugares extremos na Europa que você tem que ver, a autora Patricia Szilagyi leva os leitores a uma viagem até os superlativos europeus. De maravilhas naturais únicas a obras-primas arquitetônicas e destaques culturais, há algo para todos − até mesmo para entusiastas de ferrovias e fãs de relógios cuco.

Szilagyi trabalhou por quase dois anos no livro, lançado pela editora Emons em inglês e em alemão. "Não foi tão fácil encontrar 111 locais extremos na Europa", diz. Mas, segundo ela, a pesquisa valeu a pena, também porque encontrou destinos de viagem novos e únicos.

Ela gostaria particularmente de visitar a Calmúquia, a única república majoritariamente budista da Europa, no sul da Rússia, e o povoado mais ao norte do continente, no arquipélago norueguês de Spitzbergen.

Mas a pandemia do coronavírus e as restrições globais tornam viagens praticamente impossíveis. No entanto − ou precisamente por isso − é importante que o lançamento seja agora, diz a autora: "O livro deve servir de inspiração e espero que, neste atual tempo, ele sirva para fazer as pessoas sonharem e as incentivar a querer viajar novamente. "

Inspiração para viajantes

O livro é baseado na premiada série multimídia da DW "Europa maxximal". Em 20 emocionantes reportagens de viagens, o repórter do programa Euromaxx Hendrik Welling percorreu os superlativos da Europa e, entre outras coisas, viajou de trem até a estação ferroviária mais alta do continente, no Jungfraujoch, ou "Topo da Europa", na Suíça.

Vista aérea do maior labirinto do mundo, na Itália

Ele também se perdeu no maior labirinto do mundo, no norte da Itália. Trata-se do Labirinto Della Masone, de sete hectares, em Fontanellato, na província de Parma. E escalou a maior geleira da Europa, na Islândia.

"Cada uma dessas viagens tinha seu próprio charme. Conhecemos pessoas impressionantes e tivemos ótimas experiências", diz Welling. "Acho que a série e o livro transmitem a sensação de que existem histórias empolgantes em todos esses lugares, que você pode vivenciar por meio deles", diz.

Pode-se acompanhar as aventuras de Welling no YouTube e no site sobre turismo da DW . E suas viagens aos respectivos locais também podem ser acessadas no livro por meio do código QR. Os usuários do YouTube já estão fascinados com os destinos turísticos extremos da Europa − alguns até já os visitaram. Outros afirmam que os locais já estão na lista de destinos das próximas viagens.