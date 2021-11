Estágio na redação brasileira da DW

Diante da situação de incerteza e dificuldades de deslocamento e contato criada pela pandemia de covid-19, todos os estágios na DW (a emissora inteira) foram suspensos até 30 de junho de 2021.

Assim, os estágios previstos até 30 de junho de 2021 na redação brasileira também foram suspensos. Eles passaram a ser retomados só no início de outubro de 2021, inicialmente apenas para estagiários que moram na União Europeia e, a partir de 2022, também para pessoas que moram no Brasil (desde que as condições da pandemia o permitam).

Durante o último trimestre de 2021 e todo o ano de 2022 será dada oportunidade àqueles estagiários já selecionados para 2020 e 2021 e que não puderam fazer seus estágios por causa da pandemia. Assim, não haverá seleção de novos estagiários para 2022.

A seleção de futuros estagiários que normalmente ocorre em julho na DW Brasil está prevista para voltar em 2022, com a escolha de estagiários para 2023 (mais uma vez, tudo depende de a pandemia estar sob controle até lá).

Quem já quiser se inscrever para o programa de estágio pode fazê-lo.

As regras são as já conhecidas:

Podem se inscrever jornalistas ou estudantes de jornalismo.

São requisitos:

– ter um bom texto em português,

– ter uma boa compreensão de textos em alemão e inglês.

Além disso, é desejável, mas não obrigatório:

– falar alemão,

– ter experiência em jornalismo impresso ou online.

Os candidatos devem enviar seu currículo para o e-mail curriculos@dw.com. No campo "Assunto", devem escrever "Estágio na DW Brasil".

A seleção dos estagiários é feita pelos editores da DW Brasil com base nos currículos enviados. Há no máximo quatro vagas por ano. A DW não cobre os custos da viagem de ida e volta para a Alemanha nem qualquer outra despesa relacionada ao estágio, como hospedagem, seguros ou alimentação. A DW oferece uma ajuda de custo mensal fixa, cujo valor depende da qualificação e experiência do estagiário. O estágio tem duração de três meses. Caso o candidato disponha de apenas um ou dois meses, deve informar isso ao enviar seu currículo. O estágio é em Bonn.

Todos os candidatos serão informados pela DW Brasil se foram escolhidos ou não.

Confira nos links externos abaixo outras oportunidades para jornalistas brasileiros na Alemanha.

Para saber mais sobre a redação brasileira da Deutsche Welle, clique aqui.