Entenda como funcionam as prévias nos EUA

O ex-presidente americano Donald Trump ficou um passo mais perto de ser nomeado candidato do Partido Republicano à presidência dos EUA ao derrotar ex-governadora da Carolina do Sul e ex-embaixadora americana na ONU Nikki Haley nas primárias da legenda no estado de New Hampshire nesta terça-feira (23/01).

A indicação, porém, ainda não está garantida para Trump, e Harley já sinalizou que não pretende desistir. Isso porque, nos Estados Unidos, os candidatos que concorrem nas eleições presidenciais precisam passar por um complexo e longo processo antes de serem oficializados na corrida eleitoral.

Essas prévias, que incluem as primárias e os chamados caucus, se estende por quase seis meses e termina com as convenções dos partidos Republicano e Democrata, em julho e agosto, quando são enfim anunciados os candidatos a presidente. Essa corrida foi aberta em 15 de janeiro no estado do Iowa.

O que são as eleições primárias?

As eleições primárias são eleições nacionais em que os eleitores votam no candidato de um partido que mais tarde concorrerá nas eleições gerais. Neste ano, as primárias acontecem em 45 dos 50 estados americanos. Quem determina as regras, incluindo quem pode ou não votar, são os estados e partidos individualmente.

O pleito desta terça-feira no estado de New Hampshire marcou o início das primárias republicanas. O resultado foi mais uma vitória para Trump, que já havia obtidolarga vantagem no caucus realizado em Iowa na semana anterior.

Os democratas também votaram nas primárias em New Hampshire, mas devido a uma disputa entre autoridades partidárias nacionais e locais, Joe Biden foi o primeiro presidente em exercício a não ter seu nome nas cédulas eleitorais. Isso não o impediu, no entanto, de ser o mais votado: contrariando a política dos democratas sobre o processo de nomeação, assistentes eleitorais escreveram o nome de Biden posteriormente nas cédulas. A vitória, porém, é de natureza puramente simbólica, já que os votos dos delegados de New Hampshire não serão validados.

O que são os caucus?

Tal como as primárias, os caucus são uma forma de um partido político escolher os seus candidatos para as eleições. No entanto, ao contrário das primárias, os caucus consistem num sistema de assembleias locais que normalmente ocorrem num horário específico e podem durar várias horas.

Eles oferecem aos participantes a oportunidade de discutir publicamente os candidatos. A votação nem sempre é realizada por meio de voto secreto, às vezes os participantes apenas erguem as mãos.

Antigamente era um método bastante popular nas prévias, agora os caucus ocorrem em apenas cinco estados, incluindo Iowa, Dakota do Norte e Montana.



Após anunciar sua retirada da candidatura, Ron DeSantis, governador da Flórida, disse que não irá apoiar sua colega de partido Nikki Haley (esquerda), mas sim Trump Foto: Rebecca Blackwell/AP Photo/picture alliance

Qual é o papel dos delegados nas eleições americanas?

Nos EUA, os eleitores não escolhem seus candidatos diretamente nas primárias e nos caucus, e sim elegem delegados que são então encarregados de nomear os candidatos que irão votar nas convenções nacionais de cada partido e eleger o candidato à presidência.

Quanto mais populoso é um estado, mais delegados pode enviar às convenções nacionais. Os maiores estados delegados são Califórnia, Texas e Flórida. Mas também há delegados que não são eleitos pelo eleitorado: são os chamados "delegados não comprometidos", que podem apoiar qualquer pessoa de sua preferência.

Para os republicanos, isso inclui os três principais representantes do partido em cada estado e território. Para os democratas, os chamados "superdelegados" são compostos por centenas de líderes partidários e autoridades eleitas. Isto significa que a vontade dos eleitores não está 100% refletida nos candidatos de cada partido.

Quem está concorrendo?

Após a saída do governador da Flórida, Ron DeSantis, da corrida, resta aos republicanos escolher entre Donald Trump, 77 anos, e Nikki Haley, 52 anos. A decisão de DeSantis foi anunciada em 21 de janeiro, quando o político também declarou seu apoio a Trump.

Nikki Haley faz questão de se distanciar de seus concorrentes masculinos à presidência: "Tenho um estilo e uma abordagem diferentes de Joe Biden e Donald Trump. Sem drama. Sem revanchismo. Sem lamentações. Apenas resultados", escreveu a republicana na plataforma X (antigo Twitter).

Já no campo democrata, os adversários de Biden incluem o congressista Dean Phillips, de Minnesota, e a ativista e autora de best-sellers Marianne Williamsen. De acordo com pesquisas, contudo, nenhum dos dois tem muitas chances.

Quando serão definidos os candidatos?

Depois do caucus em Iowa e das primárias em New Hampshire, o próximo confronto está marcado para 5 de março, a "Superterça". Neste dia, serão realizadas prévias simultaneamente em 16 estados.

As últimas primárias presidenciais estão marcadas para 4 de junho, mas a decisão final só acontece oficialmente nas convenções partidárias. A Convenção Nacional Republicana será realizada de 15 a 18 de julho em Milwaukee; já a Convenção Nacional Democrata acontece entre 19 a 22 de agosto em Chicago.

O que são primárias abertas e fechadas?

Nos estados com primárias abertas, todos os eleitores registados podem votar em qualquer candidato, independentemente da filiação política. Assim, por exemplo, um democrata pode participar de uma primária republicana e um republicano pode participar de uma primária democrata. No entanto, um eleitor não pode participar de mais de uma eleição primária.

Já nos estados com primárias fechadas, um eleitor só pode votar num candidato do partido ao qual é filiado. Neste caso, portanto, um democrata registado pode votar nas primárias democratas, mas não nas republicanas.